    Netflix'ten yeni Türk dizisi: Enfes Bir Akşam'ın ilk fragmanı yayınlandı

    Türkiye yapımı dizi ve filmlerinin sayısını arttırmaya devam eden Netflix, Türk dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Yakında başlayacak olan Enfes Bir Akşam dizisinden ilk fragman yayınlandı.

    Netflix'ten yeni Türk dizisi: Enfes Bir Akşam'ın ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği dizilere Ekim ayında bir yenisi daha eklenecek. Engin Akyürek ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam (ya da ilk duyurulduğu dönemdeki adıyla Old Money), 10 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Enfes Bir Akşam için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Enfes Bir Akşam, 10 Ekim'de İzleyici ile Buluşacak

    Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Enfes Bir Akşam'ın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. TIMS & B Productions tarafından hazırlanan dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

    Sıfırdan yükselen Osman ile köklü bir denizci ailenin temsilcisi Nihal’in para ve güç gölgesinde yaşadığı aşkı konu alan dizide, başrollerdeki Engin Akyürek ve Aslı Enver’e, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu eşlik ediyor.

    Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

    "Oyunu değiştirebilen kazanır. Bir yanda, hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle, oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman... Diğer yanda, nesillerdir varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi üstadı Nihal... Bu hikaye, eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesi."

