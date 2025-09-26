Netflix'ten yeni Türk dizisi: Enfes Bir Akşam'ın ilk fragmanı yayınlandı

Enfes Bir Akşam, 10 Ekim'de İzleyici ile Buluşacak
Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Enfes Bir Akşam'ın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. TIMS & B Productions tarafından hazırlanan dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.
Sıfırdan yükselen Osman ile köklü bir denizci ailenin temsilcisi Nihal’in para ve güç gölgesinde yaşadığı aşkı konu alan dizide, başrollerdeki Engin Akyürek ve Aslı Enver’e, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu eşlik ediyor.
Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Oyunu değiştirebilen kazanır. Bir yanda, hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle, oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman... Diğer yanda, nesillerdir varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi üstadı Nihal... Bu hikaye, eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesi."