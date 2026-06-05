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    Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu geliyor!

    Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu duyuruldu. FIFA World Cup oyunu 11 Haziran'da Netflix abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. TV'lerinizi oyun konsoluna dönüştürecek.

    Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu geliyor! Tam Boyutta Gör
    Netflix, FIFA Dünya Kupası 2026 heyecanını yeni bir mobil oyun ile ekranlarınıza taşıyor. Resmi lisanslı FIFA World Cup: Launch Edition adındaki yeni mobil oyun, TV’nizi oyun konsoluna dönüştüyor. Oyunu Netflix sahipleri 11 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak oynayabilecek.

    FIFA World Cup: Launch Edition oyununda Türkiye dahil olmak üzere turnuvadaki 48 milli takım ve Dünya Kupası kadrolarındaki toplam 1.248 futbolcu lisanslı olarak yer alacak. Ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan 16 gerçek stadyum bulunacak.

    TV’ler oyun konsoluna, telefonlar oyun kontrolcüsüne dönüşüyor

    Oyunun en dikkat çeken yanı Netflix’in TV uygulamalarıyla bağlantılı çalışabilmesi olacak. TV’deki Netflix uygulamasından oyuna bağlanacak ve telefonlarınızdaki Netflix mobil uygulaması ile oyunu kontrol edeceksiniz. Kullanıcılar oyunu televizyonlarında başlattıktan sonra ekranda çıkan QR kodunu telefonlarıyla tarayarak cihazlarını bir oyun kumandası olarak kullanabilecek. Böylece pas verme, şut çekme ve diğer temel hareketler doğrudan telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    Oyun, aynı anda dört kişinin birlikte oynayabileceği çok oyunculu desteğe de sahip olacak. Netflix, oyunun futbol oyunları konusunda deneyimi olmayan kullanıcıların da kolayca oynayabileceği şekilde geliştirildiğini belirtiyor. Sürükleme hareketleriyle karakterler basit şekilde yönetiliyor.

    Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu geliyor! Tam Boyutta Gör
    FIFA World Cup: Launch Edition'ın zaman içinde yeni içerik ve özelliklerle geliştirilmesi planlanıyor. Şirket, oyunun Dünya Kupası süresince turnuva heyecanına eşlik edecek şekilde ve gerçek skorlara göre güncellemeler alacağını ifade ediyor.

    FIFA World Cup: Launch Edition, 11 Haziran itibarıyla yalnızca Netflix Games üzerinden erişime açılacak. Öte yandan televizyon üzerinden oyun deneyimi şu an için ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avustralya, Hollanda, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde sunuluyor. Netflix'in bu deneyimi Türkiye’ye ne zaman getireceği bilinmiyor.

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    en az yakan suv araçlar ritalin sınavdan kaç saat önce alınmalı word yapılandırılıyor ne demek fiat sedici kombide bar yükselmesi tehlikeli midir

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