Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu geliyor!

FIFA World Cup: Launch Edition oyununda Türkiye dahil olmak üzere turnuvadaki 48 milli takım ve Dünya Kupası kadrolarındaki toplam 1.248 futbolcu lisanslı olarak yer alacak. Ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan 16 gerçek stadyum bulunacak.
TV’ler oyun konsoluna, telefonlar oyun kontrolcüsüne dönüşüyor
Oyunun en dikkat çeken yanı Netflix’in TV uygulamalarıyla bağlantılı çalışabilmesi olacak. TV’deki Netflix uygulamasından oyuna bağlanacak ve telefonlarınızdaki Netflix mobil uygulaması ile oyunu kontrol edeceksiniz. Kullanıcılar oyunu televizyonlarında başlattıktan sonra ekranda çıkan QR kodunu telefonlarıyla tarayarak cihazlarını bir oyun kumandası olarak kullanabilecek. Böylece pas verme, şut çekme ve diğer temel hareketler doğrudan telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Oyun, aynı anda dört kişinin birlikte oynayabileceği çok oyunculu desteğe de sahip olacak. Netflix, oyunun futbol oyunları konusunda deneyimi olmayan kullanıcıların da kolayca oynayabileceği şekilde geliştirildiğini belirtiyor. Sürükleme hareketleriyle karakterler basit şekilde yönetiliyor.
FIFA World Cup: Launch Edition, 11 Haziran itibarıyla yalnızca Netflix Games üzerinden erişime açılacak. Öte yandan televizyon üzerinden oyun deneyimi şu an için ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avustralya, Hollanda, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde sunuluyor. Netflix'in bu deneyimi Türkiye’ye ne zaman getireceği bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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