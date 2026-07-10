Netflix'te değişim kapıda: Yakında canlı TV ve diğer platformlarla ortak paketler eklenebilir

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Tam Boyutta Gör Netflix, dijital platformlar arasındaki yarışta zirvedeki yerini koruyor olsa da bir yandan artan rekabet, diğer yandan değişen kullanıcı davranışları derken şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 düşmüş durumda. Ayrıca son günlerde yayınlanan raporlar, şirketin kullanıcılarını platformda tutmakta zorlandığını gösteriyor. Özellikle pek çok dizinin ilk sezondan sonra izleyicilerinin önemli bir kısmını kaybetmesi Netflix için ciddi bir soruna dönüşmüş durumda.

Son dönemde ortaya çıkan bu krizin de etkisi olsa gerek ki Netflix yönetimi şimdi platformda ciddi değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

Netflix'e 7/24 Yayın Yapan Kanallar Eklenebilir

Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix yönetimi, platforma canlı yayın yapan televizyon kanalları ekleme ve farklı dijital yayın servislerini tek çatı altında sunma gibi seçenekleri masaya yatırmış durumda. Özellikle canlı kanallara yönelik iddia dikkat çekiyor. Çünkü burada farklı fikirler de masada. Örneğin yalnızca komedi dizileri, aksiyon filmleri ya da belirli bir seriye ait içeriklerin sürekli döndüğü doğrusal yayın akışları hazırlanabilir. Özellikle ücretsiz reklam destekli yayın platformlarında uzun süredir kullanılan bu model, kullanıcıların içerik seçmek yerine doğrudan izlemeye başlamasını sağlayarak platformda geçirilen süreyi artırabiliyor.

Diğer Platformlar Netflix İçinde Ayrı Başlık Altında Sunulabilir

Şirketin değerlendirdiği bir diğer seçenek ise farklı yayın servislerini kendi uygulaması üzerinden abonelere sunmak. Habere göre Netflix, Peacock gibi üçüncü taraf dijital yayın servislerini uygulaması içerisinde satabileceği bir yapı üzerinde de çalışıyor. Böylece kullanıcılar farklı platform aboneliklerini tek uygulama üzerinden yönetebilecek. Bildiğiniz gibi Amazon ve Apple uzun süredir benzer bir sistemi kendi platformlarında kullanıyor.

Bu servislerin Netflix ana ekranında ayrı kutucuklar olarak sunulabileceği belirtiliyor. Böyle bir sistem hayata geçirilirse Netflix, yalnızca kendi içeriklerini sunan bir platform olmaktan çıkıp farklı yayın servislerini bir araya getiren merkezi bir dijital eğlence merkezine dönüşebilir.

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Netflix Verileri Alarm Veriyor

Şirketin bu adımları değerlendirmesinin temel nedeni ise kullanıcı etkileşiminde son dönemde net bir şekilde görülen düşüş. Dijital yayın platformları için en kritik metriklerden biri olan kullanıcı etkileşimi, abonelerin platformda ne kadar vakit geçirdiğini ve izlemeye başladıkları içerikleri tamamlama oranlarını ölçüyor. Bu metrik ne kadar yüksek olursa, kullanıcıların aboneliklerini iptal etme ihtimali de o kadar düşüyor.

Netflix hâlâ sektörün en büyük abonelik tabanına sahip olsa da son aylarda bazı göstergeler şirket açısından alarm vermeye başladı. WSJ'ye göre şirket yöneticileri, ilkbaharda düzenlenen yıllık iş değerlendirme toplantısında kullanıcı etkileşimindeki gerilemeyi gündeme aldı. O dönemde sınırlı bir değerlendirme konusu olan bu durumun, son aylarda yönetim toplantılarının ana gündem maddelerinden biri hâline geldiği belirtiliyor.

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