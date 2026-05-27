Netflix, Enola Holmes 3'ün ilk fragmanını yayınladı

Enola Holmes 3'te Hikâye Malta'ya Taşınıyor
Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor.
Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'in yanı sıra Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster da rol alıyor.
Enola Holmes serisi bu filmle birlikte yönetmen değişikliğine gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer bu filmde yerini Philip Barantini'ye bıraktı. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Adolescence'ın yönetmeni olarak tanınıyor. Onun varlığı bu projeyi biraz daha ilgi çekici kılıyor.
