    Netflix, Enola Holmes 3'ün ilk fragmanını yayınladı

    Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'li Enola Holmes serisi üçüncü filmiyle geri dönüyor. Netflix, bu yıl izleyici ile buluşacak olan Enola Holmes 3'ün ilk fragmanını paylaştı.

    Netflix'n en popüler film serileri arasında yer alan Enola Holmes, bu yıl üçüncü filmiyle geri dönecek. Stranger Things'ten tanıdığımız Millie Bobby Brown'ın Enola rolüyle geri döndüğü filmde Henry Cavill de bir kez daha Sherlock Holmes olarak karşımıza çıkacak. 1 Temmuz'da yayınlanacak Enola Holmes 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Enola Holmes 3'te Hikâye Malta'ya Taşınıyor

    Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor.

    Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'in yanı sıra Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster da rol alıyor.

    Enola Holmes serisi bu filmle birlikte yönetmen değişikliğine gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer bu filmde yerini Philip Barantini'ye bıraktı. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Adolescence'ın yönetmeni olarak tanınıyor. Onun varlığı bu projeyi biraz daha ilgi çekici kılıyor.

