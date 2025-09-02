Giriş
    Netflix gibi YouTube Premium da şifre paylaşımını yasaklıyor

    Netflix ve Disney+ gibi platformlardan sonra YouTube Premium da şifre paylaşımına karşı sıkı önlemler oluyor. Aile paketini bundan sonra tek bir haneyle sınırlandırılacak.

    Netflix gibi YouTube Premium da şifre paylaşımını yasaklıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix ve Disney gibi şirketlerden sonra YouTube da abonelerinin başka kullanıcılarla şifre paylaşmasını yasaklıyor. YouTube Premium'un Aile paketine abone olan kullanıcılar, bundan sonra yalnızca aynı hanede yaşayan bireylerle aynı paketi paylaşabilecekler. Çünkü YouTube, şu ana kadar büyük ölçüde müsaade ettiği hane dışı şifre paylaşımına artık müsamaha göstermeyecek.

    YouTube Premium Aile Paketi Tek Bir Haneyle Sınırlı Kalacak

    ABD'de YouTube Premium'un Aile paketini kullanan bazı kullanıcılar, şifrelerini aynı hanede yaşamayan kullanıcılarla paylaşmalarının yasak olduğunu ve bu ihlalin devam etmesi hâlinde aboneliklerinin sonlandırılacağını söyleyen e-postalar almaya başladı. Şu ana kadar paylaşılan e-postaların sayısı sınırlı olsa da önümüzdeki günlerde sayılarının hızla artması bekleniyor. Muhtemelen YouTube önümüzdeki günlerde çok sayıda aboneyle iletişime geçip bu konu hakkında uyarıda bulunacaktır.

    Netflix şifre paylaşımına karşı sıkı önlemler almaya karar verdiğinde pek çok kişi bunun kullanıcı nezdinde kötü karşılanacağını ve günün sonunda abone kaybına sebep olacağını düşünmüştü. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo öyle olmadı. Netflix'in şifre paylaşımını yasaklaması, aksine abone sayısını arttırdı. YouTube da şimdi benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyor olsa gerek ki yıllar sonra ilk kez YouTube Premium için böyle bir önlem almaya başlıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 8 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

