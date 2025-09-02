Netflix gibi YouTube Premium da şifre paylaşımını yasaklıyor

YouTube Premium Aile Paketi Tek Bir Haneyle Sınırlı Kalacak
ABD'de YouTube Premium'un Aile paketini kullanan bazı kullanıcılar, şifrelerini aynı hanede yaşamayan kullanıcılarla paylaşmalarının yasak olduğunu ve bu ihlalin devam etmesi hâlinde aboneliklerinin sonlandırılacağını söyleyen e-postalar almaya başladı. Şu ana kadar paylaşılan e-postaların sayısı sınırlı olsa da önümüzdeki günlerde sayılarının hızla artması bekleniyor. Muhtemelen YouTube önümüzdeki günlerde çok sayıda aboneyle iletişime geçip bu konu hakkında uyarıda bulunacaktır.
Netflix şifre paylaşımına karşı sıkı önlemler almaya karar verdiğinde pek çok kişi bunun kullanıcı nezdinde kötü karşılanacağını ve günün sonunda abone kaybına sebep olacağını düşünmüştü. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo öyle olmadı. Netflix'in şifre paylaşımını yasaklaması, aksine abone sayısını arttırdı. YouTube da şimdi benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyor olsa gerek ki yıllar sonra ilk kez YouTube Premium için böyle bir önlem almaya başlıyor.
