Netflix hesap sistemini değiştiriyor: Her profil için e-posta şartı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, kullanıcı hesaplarının işleyişini değiştirecek yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni sistemle birlikte çocuk profilleri hariç hemen hemen tüm profillerin ayrı bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi zorunlu olacak.

Her profil için e-posta şartı

15 Haziran itibarıyla dağıtılmaya başlanan güncelleme, mevcut profil sistemini önemli ölçüde değiştiriyor. Daha önce tek abonelik altında oluşturulan profiller herhangi bir giriş bilgisi gerektirmeden kullanılabiliyordu. Yeni sistemde ise her profil kendine ait e-posta adresi ve oturum açma bilgilerine sahip olacak.

Netflix'e göre bu değişiklik, kullanıcıların farklı cihazlarda daha kolay oturum açmasını sağlayacak. Ayrıca iki aşamalı doğrulama desteği, kişiye özel dil ve oynatma ayarlarının korunması gibi özelliklerin de daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayacak. Şirketin hesap paylaşımını sınırlandırmaya yönelik politikalarının da bu değişiklikte etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yeni uygulama kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Aynı evde ortak televizyon kullanan birçok kişi, daha önce tek hesap altında kolayca geçiş yapabildiği profiller için artık ayrı e-posta adresi oluşturmak zorunda kalacak. Özellikle tek kişinin kullandığı hesaplarda içerikleri türlerine göre ayırmak amacıyla oluşturulan profiller de bu değişiklikten olumsuz etkilenecek.

Netflix'te I Will Find You rüzgarları esiyor: Beklentileri aştı 4 gün önce eklendi

Netflix, son günlerde ortaya çıkan tüm kullanıcılar için çok faktörlü kimlik doğrulama zorunluluğu iddialarına da açıklık getirildi. Paylaşılan bilgilere göre bu uygulama standart Netflix abonelerini değil, yalnızca şirketin kurumsal iş ortaklarını kapsıyor. Yeni sistemle birlikte Netflix profilleri yalnızca izleme geçmişini tutan basit bölümler olmaktan çıkıp, kendine ait giriş bilgilerine ve kullanıcı verilerine sahip bağımsız hesaplara dönüşmeye başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix hesap sistemini değiştiriyor: Her profil için e-posta

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: