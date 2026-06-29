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    Netflix hesap sistemini değiştiriyor: Her profil için e-posta şartı

    Netflix, hesap sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, çocuk profilleri dışında her profil için ayrı bir e-posta adresi istemeye başladı. Değişiklik kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

    Netflix hesap sistemini değiştiriyor: Her profil için e-posta Tam Boyutta Gör
    Netflix, kullanıcı hesaplarının işleyişini değiştirecek yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni sistemle birlikte çocuk profilleri hariç hemen hemen tüm profillerin ayrı bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi zorunlu olacak.

    Her profil için e-posta şartı

    15 Haziran itibarıyla dağıtılmaya başlanan güncelleme, mevcut profil sistemini önemli ölçüde değiştiriyor. Daha önce tek abonelik altında oluşturulan profiller herhangi bir giriş bilgisi gerektirmeden kullanılabiliyordu. Yeni sistemde ise her profil kendine ait e-posta adresi ve oturum açma bilgilerine sahip olacak.

    Netflix'e göre bu değişiklik, kullanıcıların farklı cihazlarda daha kolay oturum açmasını sağlayacak. Ayrıca iki aşamalı doğrulama desteği, kişiye özel dil ve oynatma ayarlarının korunması gibi özelliklerin de daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayacak. Şirketin hesap paylaşımını sınırlandırmaya yönelik politikalarının da bu değişiklikte etkili olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan yeni uygulama kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Aynı evde ortak televizyon kullanan birçok kişi, daha önce tek hesap altında kolayca geçiş yapabildiği profiller için artık ayrı e-posta adresi oluşturmak zorunda kalacak. Özellikle tek kişinin kullandığı hesaplarda içerikleri türlerine göre ayırmak amacıyla oluşturulan profiller de bu değişiklikten olumsuz etkilenecek.

    Netflix, son günlerde ortaya çıkan tüm kullanıcılar için çok faktörlü kimlik doğrulama zorunluluğu iddialarına da açıklık getirildi. Paylaşılan bilgilere göre bu uygulama standart Netflix abonelerini değil, yalnızca şirketin kurumsal iş ortaklarını kapsıyor. Yeni sistemle birlikte Netflix profilleri yalnızca izleme geçmişini tutan basit bölümler olmaktan çıkıp, kendine ait giriş bilgilerine ve kullanıcı verilerine sahip bağımsız hesaplara dönüşmeye başlayacak.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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