Netflix'in 2. sezon kabusu: Diziler ilk sezondan sonra çakılıyor

Tam Boyutta Gör Netflix, dijital platformlar arasındaki yarışta zirvedeki yerini koruyor olsa da bir yandan artan rekabet, diğer yandan değişen kullanıcı davranuşları derken şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Warner Bros.'u Paramount'a kaptırmasından da yara alan Netflix'in hisseleri yılın başından bu yana yüzde 17 düştü. Geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ise bu düşüş yüzde 40'ı buluyor.

Netflix cephesinde yaşanan bu düşüşün sebeplerini irdeleyen Bloomberg, bu hafta dikkat çekici bir makale yayımladı. Söz konusu makale, Netflix'in en popüler dizilerinin bile ilk sezondan sonra büyük bir çöküş yaşadığını ortaya koyuyor.

Netflix Dizileri İlk Sezondan Sonra Büyük Düşüş Yaşıyor

2023'te yayınlanan ilk sezonuyla büyük başarı yakalayan One Piece dizisi, kısa süre önce 2. sezonuyla geri döndü. Ancak bu arada izleyicilerinin yüzde 30'unu kaybetti. Geçtiğimiz hafta geri dönen Avatar: The Last Airbender'da ise bu düşüş daha da büyük oldu. Dizi, ikinci sezonda izleyicisinin yüzde 60'ını kaybetti. İlk sezonunda epey ses getiren Beef için bu düşüş daha da büyük oldu. Dizinin 2. sezonu yüzde 70 daha az izlendi. Bir diğer popüler Netflix dizisi olan The Night Agent, 2. sezonda izleyicisinin yarısını kaybetti; 3. sezonda yüzde 35 daha gidince ilk sezonunaki rakamları mumla arar oldu.

2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 film 3 gün önce eklendi

Bloomberg tarafından paylaşılan bu veriler, Netflix dizilerinin neden genelde bir iki sezondan sonra iptal edildiğini de açıklıyor. Ancak asıl cevap bekleyen soru, özellikle Netflix dizilerinin neden ilk sezondan sonra böylesine büyük bir düşüş yaşadığı. Çünkü HBO ya da Apple TV gibi rakiplerinde düşüş bu denli büyük olmuyor. Bloomberg'in edindiği bilgilere göre Netflix de izleyici verilerini analiz ederek bu düşüşün sebebini bulmaya çalışıyor. Çünkü bu trendin sürmesi durumunda, hisselerdeki düşüşün kalıcı hâle geleceğinden endişe ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: