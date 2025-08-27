Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmi değişti; Artık yeni bir lider var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayında Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon filmi KPop Demon Hunters, başarısıyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Yayınlanmadan önce pek kimsenin dikkatini çekmeyen film, yayınlandıktan sonra ise Netflix adına izlenme rekorları kırdı. Öyle ki bu hafta itibarıyla Red Notice'i de geçip, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu

KPop Demon Hunters'ın zirveyi almasıyla birlikte liste şu şekilde güncellendi:

1. KPop Demon Hunters

2. Red Notice

3. Carry On

4. Don’t Look Up

5. The Adam Project

6. Bird Box

7. Back In Action

8. Leave the World Behind

9. The Gray Man

10. Damsel

KPop Demon Hunters'ın Devam Filmi İçin Çalışmalar Başladı

Film böylesine büyük bir başarıya imza atınca hâliyle devam filmi de kaçınılmaz oldu. Nitekim filmin yapım şirketi olan Sony Pictures, daha şimdiden devam filmi için Netflix ile görüşmelere başlamış durumda. Yakında resmi anlaşmanın imzalanması ve zaman kaybetmeden devam filmi için hazırlıklara başlanması bekleniyor.

KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

Hem tüm dünyada popüler hâle gelen KPop türüyle bağlantılı olması, hem de TikTok ve X gibi sosyal ağlarda hızla yayılması, KPop Demon Hunters'ın zirveye tırmanmasında büyük rol oynadı.

