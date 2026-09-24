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    Netflix'in büyük bütçeli animasyon filmi Ray Gunn'dan ilk fragman geldi

    İnanılmaz Aile (Incredibles) filminin Oscar ödüllü yönetmeni Brad Bird, yeni bir animasyon filmle karşımızda. Netflix çatısı altında hayata geçirilen bilim-kurgu filmi Ray Gunn'dan ilk fragman geldi.

    Netflix'in büyük bütçeli animasyon filmi Ray Gunn'dan ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Ray Gunn olacak. İnanılmaz Aile (Incredibles) ve Ratatouille gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Brad Bird'ün neredeyse 35 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Ray Gunn, nihayet 8 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk resmi fragmanı paylaştı.

    Ray Gunn, Netflix'in En Büyük Animasyon Filmlerinden Biri Olacak

    150 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Ray Gunn, insanların ve uzaylıların bir arada yaşadığı retro-futuristik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde, dünyadaki son insan özel dedektif olan Raymond "Ray" Gunn yer alıyor. Ray yeni bir vakaya bakmaya başlayınca, kariyerini hatta hayatını tehdit eden büyük bir skandalın tam ortasında kalan uzaylı pop yıldızı Venus Nova'nın karmaşık dünyasına çekiliyor.

    Fragmandan da görüleceği üzere Ray Gunn; uçan arabalar, roket çantaları ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir hikâyeyle bilim kurgu ve kara film (film noir) türlerini harmanlıyor.

    Ray Gunn'ı Sam Rockwell'in seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk gibi ünlü isimler yer alıyor.

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