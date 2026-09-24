Netflix'in büyük bütçeli animasyon filmi Ray Gunn'dan ilk fragman geldi

Ray Gunn, Netflix'in En Büyük Animasyon Filmlerinden Biri Olacak
150 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Ray Gunn, insanların ve uzaylıların bir arada yaşadığı retro-futuristik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde, dünyadaki son insan özel dedektif olan Raymond "Ray" Gunn yer alıyor. Ray yeni bir vakaya bakmaya başlayınca, kariyerini hatta hayatını tehdit eden büyük bir skandalın tam ortasında kalan uzaylı pop yıldızı Venus Nova'nın karmaşık dünyasına çekiliyor.
Fragmandan da görüleceği üzere Ray Gunn; uçan arabalar, roket çantaları ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir hikâyeyle bilim kurgu ve kara film (film noir) türlerini harmanlıyor.
Ray Gunn'ı Sam Rockwell'in seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk gibi ünlü isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: