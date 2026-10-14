Netflix'ten strateji değişikliği: Narnia önce 49 gün sinemada olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük film projelerinden biri olan Narnia: The Magician’s Nephew için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

Barbie ve Little Women'ın Oscar adayı yönetmeni Greta Gerwig'in çektiği bu yeni Narnia filmi, Aslan’ın Narnia’yı yaratışını konu alan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlıyor. Filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Meryl Streep, Carey Mulligan ve Daniel Craig eşlik ediyor. Usta oyuncu Meryl Streep, filmde Aslan'ı seslendiriyor.

Greta Gerwig bu hikâyeyi beyaz perdeye uyarlarken önemli bir değişiklik yapıyor ve hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıyor.

Narnia Filmi, 12 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

Netflix, büyük umutlar bağladığı Narnia için önemli bir değişiklik yapacak. Normalde filmlerini sinemalara getirmeye pek yanaşmayan Netflix, bu filmi ise 49 gün boyunca sinemalara özel tutacak. Film, gişedeki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'e gelecek ki bu da şirket açısından büyük bir strateji değişikliği anlamına geliyor.

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Narnia: The Magician’s Nephew, 12 Şubat 2027'de vizyona girecek. Netflix'e ise 2 Nisan 2027'de gelecek.

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