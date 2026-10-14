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    Netflix'ten strateji değişikliği: Narnia önce 49 gün sinemada olacak

    300 milyon dolara yaklaşan yapım bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en pahalı filmlerinden biri olan Narnia filminden ilk fragman yayınlandı. Filmi, Barbie'nin de yönetmeni olan Greta Gerwig çekti.

    Netflix'in büyük bütçeli Narnia filminden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük film projelerinden biri olan Narnia: The Magician’s Nephew için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Barbie ve Little Women'ın Oscar adayı yönetmeni Greta Gerwig'in çektiği bu yeni Narnia filmi, Aslan’ın Narnia’yı yaratışını konu alan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlıyor. Filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Meryl Streep, Carey Mulligan ve Daniel Craig eşlik ediyor. Usta oyuncu Meryl Streep, filmde Aslan'ı seslendiriyor.

    Greta Gerwig bu hikâyeyi beyaz perdeye uyarlarken önemli bir değişiklik yapıyor ve hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıyor.

    Narnia Filmi, 12 Şubat 2027'de Vizyona Girecek 

    Netflix, büyük umutlar bağladığı Narnia için önemli bir değişiklik yapacak. Normalde filmlerini sinemalara getirmeye pek yanaşmayan Netflix, bu filmi ise 49 gün boyunca sinemalara özel tutacak. Film, gişedeki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'e gelecek ki bu da şirket açısından büyük bir strateji değişikliği anlamına geliyor.

    Narnia: The Magician’s Nephew, 12 Şubat 2027'de vizyona girecek. Netflix'e ise 2 Nisan 2027'de gelecek.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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