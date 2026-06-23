Netflix'in Gears of War filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Orijin hikâyesi olacak

Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor.
Gears of War Filmi, Delta Squad'ın Orijin Hikâyesini Anlatacak
David Leitch (John Wick, Bullet Train) tarafından yönetilecek olan Gears of War filmi, Delta Squad'ın orijin hikâyesini anlatacak. Filmde, hırpani askerlerden oluşan bu elit grubun ilk kez bir araya gelmesi ve yaratıklara karşı savaşmaya başlaması işlenecek. Bu yönüyle, yakında çıkacak Gears of War: E-Day oyunuyla da paralellik taşıyacak.
Filmin senaryosunu Jon Spaiths kaleme aldı. Oscar adayı bir senarist olan Spaiths, Dune ve Prometheus gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel