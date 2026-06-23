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    Netflix'in Gears of War filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Orijin hikâyesi olacak

    Netflix tarafından hazırlanan büyük bütçeli Gears of War filminin konusu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Proje, ilk John Wick filminin yönetmeni olarak tanınan David Leitch'e emanet.

    Netflix'in Gears of War filminin konusu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Özellikle Xbox oyuncuları için özel bir yere sahip olan Gears of War, Netflix öncülüğünde filme uyarlanacak. Artık çok daha somut bir hâl almaya proje için hazırlıkların kazanmasıyla birlikte, filmin konusuna dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

    Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor.

    Gears of War Filmi, Delta Squad'ın Orijin Hikâyesini Anlatacak

    David Leitch (John Wick, Bullet Train) tarafından yönetilecek olan Gears of War filmi, Delta Squad'ın orijin hikâyesini anlatacak. Filmde, hırpani askerlerden oluşan bu elit grubun ilk kez bir araya gelmesi ve yaratıklara karşı savaşmaya başlaması işlenecek. Bu yönüyle, yakında çıkacak Gears of War: E-Day oyunuyla da paralellik taşıyacak.

    Filmin senaryosunu Jon Spaiths kaleme aldı. Oscar adayı bir senarist olan Spaiths, Dune ve Prometheus gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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