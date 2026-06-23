Netflix'in Gears of War filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Orijin hikâyesi olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Özellikle Xbox oyuncuları için özel bir yere sahip olan Gears of War, Netflix öncülüğünde filme uyarlanacak. Artık çok daha somut bir hâl almaya proje için hazırlıkların kazanmasıyla birlikte, filmin konusuna dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor.

Gears of War Filmi, Delta Squad'ın Orijin Hikâyesini Anlatacak

David Leitch (John Wick, Bullet Train) tarafından yönetilecek olan Gears of War filmi, Delta Squad'ın orijin hikâyesini anlatacak. Filmde, hırpani askerlerden oluşan bu elit grubun ilk kez bir araya gelmesi ve yaratıklara karşı savaşmaya başlaması işlenecek. Bu yönüyle, yakında çıkacak Gears of War: E-Day oyunuyla da paralellik taşıyacak.

Yeni Supergirl filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 23 sa. önce eklendi

Filmin senaryosunu Jon Spaiths kaleme aldı. Oscar adayı bir senarist olan Spaiths, Dune ve Prometheus gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Netflix'in Gears of War filminin konusu belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: