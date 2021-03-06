Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni Netflix özel yapımı dizi Lupin'in ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Mart 2021, 21:30 (1 gün)
    2,7b
    11
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye dahil birçok ülkede en popüler video akış platformu olan Netflix'in son dönemdeki en popüler dizilerinden biri haline gelen Lupin'in ikinci sezonundan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in başarılı dizisi Lupin'in 2. sezon yayın dönemi açıklandı

    Geçtiğimiz aylarda ilk sezonu yayınlanan dizi, çok kısa süre içerisinde ikinci sezon onayını da almıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. İkinci sezonun net yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yaz yayınlanacağı biliniyor.

    İkinci sezon ile ilgili şu an için bilinen tek bilgi yine 5 bölümden oluşacağı. Ayrıca ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde. 

    İkinci sezonun konusu için yazılan detaylar şu şekilde: Assane’ın Hubert Pellegrini’den intikam alma çabası, ailesinin darmadağın olmasına yol açmıştır. Köşeye sıkışan Assane canını tehlikeye atmak pahasına yeni bir plan kurmalıdır.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu hafta izledim bende. cok sacma bir yerde bittiydi ilk sezon. gerci sezon bile denmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya çıkalı 1 seneyi geçmiş dizilerin fragmanı yok yenilenmesine rağmen ama Lupin'in var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 sa. Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi 1 gün WhatsApp kendini imha eden mesajların süresini kısaltacak 1 gün Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak 1 gün ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu 1 gün Oppo A94 tanıtıldı: 6.43 inç ekran, 48 MP kamera, 30W hızlı şarj 1 gün Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor 1 gün Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor 1 gün Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü 1 gün Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir 1 gün NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor 1 gün II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı 1 gün Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı 1 gün G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor 1 gün Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı 1 gün Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek" 1 gün Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor 1 gün Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı 1 gün Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda 1 gün Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“ 1 gün AMD de madenci kartı hazırlığında 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı Sonraki ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı 1 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021 1 gün Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi 1 gün Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı 1 gün Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular 1 gün Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı 1 gün Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound 1 gün Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor 1 gün God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası 1 gün Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir 1 gün Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi 1 gün Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor 2 gün Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3 2 gün WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! 2 gün Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı 2 gün Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi 2 gün Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız