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    Netflix, yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum'un fragmanını ve yayın tarihini paylaştı

    Elçin Sangu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim dizisi Seni Tanıyorum, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Netflix ilk tanıtım videosunu ve yayın tarihini paylaştı.

    Netflix, yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum'un fragmanını ve yayın tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, Eylül ayında Türk dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Seni Tanıyorum adını taşıyan dizi, hem konusu hem de bir araya getirdiği oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor.

    Dizinin başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara  Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber ve Nergis Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

    Seni Tanıyorum, 17 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

    Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu şöyle: Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda, aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.

    Dizinin senaryosunda Tuğba Doğan'ın imzasını bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal (Muhteşem Yüzyıl, Yan Yana) oturuyor. Yapımcılığını Pelin Diştaş ve Kerem Çatay'ın üstlendiği dizi, bir Bombon Studios yapımı.

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