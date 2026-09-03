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    Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum'dan ilk fragman geldi

    Elçin Sangu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim dizisi Seni Tanıyorum'dan ilk fragman yayınlandı. Netflix'in yeni yerli dizisi, bu ay izleyici ile buluşacak.

    Netflix Türkiye, yerli yapımlarına bu ay bir yenisini daha ekleyecek. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı yerli dizi Seni Tanıyorum, 17 Eylül'de izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Seni Tanıyorum, 17 Eylül'de Netflix'te!

    Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu şöyle: Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda, aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.

    Dizinin senaryosunda Tuğba Doğan'ın imzasını bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal (Muhteşem Yüzyıl, Yan Yana) oturuyor. Yapımcılığını Pelin Diştaş ve Kerem Çatay'ın üstlendiği dizi, bir Bombon Studios yapımı.

    Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'a Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber ve Nergis Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

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