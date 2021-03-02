Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı

    Dünyanın ne büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in süper kahraman temalı yeni dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı paylaşıldı.
    02 Mart 2021, 08:18 (6 gün)
    2,7b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Son yılların en popüler temalarından biri ola nsüper kahramanlıkla ilgili Netflix'ten yeni bir yapım daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı

    Yayınlanan fragman, çizgi roman uyarlaması olan dizinin, çizgi romanda ekrana nasıl geçtiğini gösteriyor ve karakerlere bir ilk bakış atıyoruz. Jüpiter’in Mirası’nın resmi ilk bakış videosu için, orijinal çizgi romanın çizeri Frank Quitely kalemi yeniden eline alıyor.

    Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı isimli çizgi romanında uyarlanan dizinin hem sorumluluğunu hem de baş yapımcılığını Sang Kyu Kim üstleniyor. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott ve Frank Quitely diğer baş yapımcılar.

    7 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter bulunuyor. Çizgi romanın yazarı olan Mark Millar'ı daha öncesinde Kingsman serisinden ve Kick-Ass'ten tanıyoruz.

    Konusu: Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır. Bu durum, iki nesil arasında gerilime yol açar.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    The Boys'un başarısından sonra Netflix'in ağzı iyice sulandı ama beceremeyecekler. Oysa ki Amazon, Invincible ile bir daha başarıya koşacak. Netflix bu aşırı LGBT sevdasından kurtulamadığı sürece hep "çıtırlık" diziler ve yapımlarla anılmaya devam edecek çünkü adamların amacı kaliteli dizi-film yapmak değil.
    The Boys'un başarısından sonra Netflix'in ağzı iyice sulandı ama beceremeyecekler. Oysa ki Amazon, Invincible ile bir daha başarıya koşacak. Netflix bu aşırı LG...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın güvenliğini sadece amerikada mı sağlıyorlar 😂 inşallah felsefesi olan bir süper kahraman dizisi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amca git torun sev hacca git, ne super kahramani
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    The Boys'un başarısından sonra Netflix'in ağzı iyice sulandı ama beceremeyecekler. Oysa ki Amazon, Invincible ile bir daha başarıya koşacak. Netflix bu aşırı LGBT sevdasından kurtulamadığı sürece hep "çıtırlık" diziler ve yapımlarla anılmaya devam edecek çünkü adamların amacı kaliteli dizi-film yapmak değil.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cherami (Ali -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bağkur emeklisi süper kahramanlar ..emeklilerin sorunlarını anlatan güzel bir dizi geliyor demekki
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Move to trash..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyada artık herkes süper kahraman. Bir tek biz normaliz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkahn (erkahn ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bende super kahramanim ama gucumu kesvedemedim daha
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O işi amazon mükemmel şekilde yapıyor. Sen uzak dur bence
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Huzurevinden kaçan süperkahramanlar mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murphy adam (hasan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyice boku çıktı bu tarz dizilerin. Marvel ve DC'den sonra ya Amazon gibi farklı bir şey deneyeceksin ya da hiç yapmayacaksın. Benzer işler sıkıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 5 gün Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı 5 gün ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir 5 gün Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi 5 gün PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor! 5 gün 140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz 5 gün Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar 6 gün Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir 6 gün The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak 6 gün PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir 6 gün Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak 6 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı 6 gün 2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 gün PS Plus Mart 2021 oyunları indirmeye sunuldu 6 gün Facebook’tan Türkiye’ye özel fotoğraf yarışması 6 gün iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor 6 gün The Sinking City geliştiricisi, oyunlarının Steam'e yasa dışı bir şekilde yüklendiğini söylüyor 6 gün Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak 6 gün 144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu 6 gün Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı Sonraki Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı 6 gün Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı 6 gün Braun markası 100 yılı geride bıraktı 6 gün 2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti 6 gün Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor 6 gün Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi 6 gün 7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı 6 gün Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber 6 gün AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir 6 gün Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı 6 gün Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız