Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Son yılların en popüler temalarından biri ola nsüper kahramanlıkla ilgili Netflix'ten yeni bir yapım daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı"

İlginizi Çekebilir

Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı

Yayınlanan fragman, çizgi roman uyarlaması olan dizinin, çizgi romanda ekrana nasıl geçtiğini gösteriyor ve karakerlere bir ilk bakış atıyoruz. Jüpiter’in Mirası’nın resmi ilk bakış videosu için, orijinal çizgi romanın çizeri Frank Quitely kalemi yeniden eline alıyor.

Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı isimli çizgi romanında uyarlanan dizinin hem sorumluluğunu hem de baş yapımcılığını Sang Kyu Kim üstleniyor. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott ve Frank Quitely diğer baş yapımcılar.

7 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter bulunuyor. Çizgi romanın yazarı olan Mark Millar'ı daha öncesinde Kingsman serisinden ve Kick-Ass'ten tanıyoruz.

Konusu: Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır. Bu durum, iki nesil arasında gerilime yol açar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.