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    Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum izleyici ile buluştu

    Netflix'ten yeni Türk dizisi: Elçin Sangu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim dizisi Seni Tanıyorum, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.      

    Netflix'in yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum izleyici ile buluştu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Masumiyet Müzesi, Enfes Bir Akşam, Bir İhtimal Daha Var gibi Türk dizilerini izleyicilerle buluşturan Netflix, bugün yerli yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı yerli dizi Seni Tanıyorum, bu sabah Netflix'te izleyici ile buluştu.

    Seni Tanıyorum, Netflix'te Yayınlandı

    Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu şöyle: Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu), aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın (Melis Sezen) gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.

    Seni Tanıyorum'un senaryosunda Tuğba Doğan'ın imzasını bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal (Muhteşem Yüzyıl, Yan Yana) oturuyor. Bir Bombon Studios yapımı olan dizinin yapımcılığını Pelin Diştaş ve Kerem Çatay üstleniyor.

    Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'a Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

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