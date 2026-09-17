Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum izleyici ile buluştu

Seni Tanıyorum, Netflix'te Yayınlandı
Psikolojik gerilim türündeki dizinin konusu şöyle: Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu), aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın (Melis Sezen) gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.
Seni Tanıyorum'un senaryosunda Tuğba Doğan'ın imzasını bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal (Muhteşem Yüzyıl, Yan Yana) oturuyor. Bir Bombon Studios yapımı olan dizinin yapımcılığını Pelin Diştaş ve Kerem Çatay üstleniyor.
Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'a Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: