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    Netflix, Jason Statham ve Guy Ritchie yeni bir proje için bir araya geliyor

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, The Gentlemen), Netflix çatısı altında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Dogfight adını taşıyan projenin başrolünde Jason Statham olacak.

    Netflix, Jason Statham ve Guy Ritchie yeni bir proje için bir araya geliyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda filmleriyle olmasa da The Gentlemen ve MobLand gibi dizileriyle başarı yakalayan ünlü yönetmen Guy Ritchie, Netflix ile iş birliğini genişletiyor. Hâlihazırda The Gentlemen dizisinde Netflix ile çalışan yönetmen, şimdi de Dogfight adını taşıyan yeni film projesi için Netflix ile anlaştı. Üstelik bu yeni proje, Guy Ritchie'yi daha önce pek çok kez birlikte çalıştığı Jason Statham ile yeniden bir araya getirecek.

    Guy Ritchie'nin Yeni Filminde Jason Statham Rol Alacak

    Daha önce Snatch, Revolver, Wrath of Man gibi projelerde Guy Ritchie ile çalışan, Dogfight'ın da başrolünü üstlenecek. Ritchie, filmi sadece yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda senaryosunu da yazacak.

    Birleşik Krallık'ta çekilecek olan filmin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanacak. Film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Netflix bu projeyi "Londra'nın yeraltı suç dünyasında geçen gösterişi bir intikam hikâyesi" olarak tanıtıyor. Çekim tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

    Bu arada Jason Statham ve Guy Ritchie kısa süre önce Viva la Madness adını taşıyan başka projede de birlikte çalıştı. Çekimleri tamamlanan bu film, Ocak 2028'de sinemaseverlerle buluşacak.

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