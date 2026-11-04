Netflix, Jason Statham ve Guy Ritchie yeni bir proje için bir araya geliyor

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Oynat Guy Ritchie ve Jason Statham, Netflix’in yeni film projesi Dogfight için yeniden bir araya geliyor. Senaryosu da Ritchie imzası taşıyan yapım, Londra'nın yeraltı suç dünyasında geçen gösterişli bir intikam hikâyesini ekrana taşıyacak. Birleşik Krallık'ta çekilecek olan filmin yapımına iki bin yirmi yedi yılının ilk aylarında başlanacak. Merakla beklenen yapıma dair tüm detayların çekim tarihi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda filmleriyle olmasa da The Gentlemen ve MobLand gibi dizileriyle başarı yakalayan ünlü yönetmen Guy Ritchie, Netflix ile iş birliğini genişletiyor. Hâlihazırda The Gentlemen dizisinde Netflix ile çalışan yönetmen, şimdi de Dogfight adını taşıyan yeni film projesi için Netflix ile anlaştı. Üstelik bu yeni proje, Guy Ritchie'yi daha önce pek çok kez birlikte çalıştığı Jason Statham ile yeniden bir araya getirecek.

Guy Ritchie'nin Yeni Filminde Jason Statham Rol Alacak

Daha önce Snatch, Revolver, Wrath of Man gibi projelerde Guy Ritchie ile çalışan, Dogfight'ın da başrolünü üstlenecek. Ritchie, filmi sadece yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda senaryosunu da yazacak.

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Birleşik Krallık'ta çekilecek olan filmin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanacak. Film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Netflix bu projeyi "Londra'nın yeraltı suç dünyasında geçen gösterişi bir intikam hikâyesi" olarak tanıtıyor. Çekim tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Bu arada Jason Statham ve Guy Ritchie kısa süre önce Viva la Madness adını taşıyan başka projede de birlikte çalıştı. Çekimleri tamamlanan bu film, Ocak 2028'de sinemaseverlerle buluşacak.

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Netflix, Jason Statham ve Guy Ritchie yeni bir projede buluşuyor

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