Netflix, Jason Statham ve Guy Ritchie yeni bir proje için bir araya geliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Guy Ritchie ve Jason Statham, Netflix’in yeni film projesi Dogfight için yeniden bir araya geliyor. Senaryosu da Ritchie imzası taşıyan yapım, Londra'nın yeraltı suç dünyasında geçen gösterişli bir intikam hikâyesini ekrana taşıyacak. Birleşik Krallık'ta çekilecek olan filmin yapımına iki bin yirmi yedi yılının ilk aylarında başlanacak. Merakla beklenen yapıma dair tüm detayların çekim tarihi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.
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Guy Ritchie'nin Yeni Filminde Jason Statham Rol Alacak
Daha önce Snatch, Revolver, Wrath of Man gibi projelerde Guy Ritchie ile çalışan, Dogfight'ın da başrolünü üstlenecek. Ritchie, filmi sadece yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda senaryosunu da yazacak.
Birleşik Krallık'ta çekilecek olan filmin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanacak. Film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Netflix bu projeyi "Londra'nın yeraltı suç dünyasında geçen gösterişi bir intikam hikâyesi" olarak tanıtıyor. Çekim tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
Bu arada Jason Statham ve Guy Ritchie kısa süre önce Viva la Madness adını taşıyan başka projede de birlikte çalıştı. Çekimleri tamamlanan bu film, Ocak 2028'de sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: