Netflix'ten Kore yapımı korku-gerilim dizisi: The East Palace'ın fragmanı yayınlandı

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The East Palace için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dizinin yeni fragmanını paylaştı.
The East Palace, Dönem Dizilerini Korku Türüyle Buluşturuyor
The East Palace, hayaletlerle lanetlenmiş bir sarayın gizemini çözmek için bir araya gelen iki sıra dışı karakterin hikâyesini anlatan fantastik bir dönem dizisi. Ölüler diyarına geçebilen ve kılıcıyla ruhları avlayabilen savaşçı Gu-cheon ile ölülerin seslerini duyma yeteneğine sahip saray görevlisi Saeng-gang, kralın emriyle veliaht prensin sarayını saran doğaüstü olayları araştırmaya başlar. Ancak soruşturma ilerledikçe, krallığın geçmişine uzanan karanlık sırlar, lanetler ve huzursuz ruhlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş