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    Netflix'ten Kore yapımı korku-gerilim dizisi: The East Palace'ın fragmanı yayınlandı

    Netflix Kore yapımı dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Dönem dizilerini korku-gerilim türüyle buluşturan The East Palace (Doğu Sarayı), bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Netflix, Kore yapımı The East Palace'ın fragmanını paylaştı Tam Boyutta Gör
    İngilizce olmayan uluslararası yapımlarının sayısını artırmaya devam eden Netflix, özellikle Güney Kore yapımı işleriyle epey başarılı oldu. Bu yüzden Güney Kore'den dikkat çekici Netflix dizileri gelmeye devam ediyor. Nitekim bu ay onlara bir yenisi daha eklenecek. Netflix'in Kore yapımı korku-gerilim dizisi The East Palace, 17 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The East Palace için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dizinin yeni fragmanını paylaştı.

    The East Palace, Dönem Dizilerini Korku Türüyle Buluşturuyor

    The East Palace, hayaletlerle lanetlenmiş bir sarayın gizemini çözmek için bir araya gelen iki sıra dışı karakterin hikâyesini anlatan fantastik bir dönem dizisi. Ölüler diyarına geçebilen ve kılıcıyla ruhları avlayabilen savaşçı Gu-cheon ile ölülerin seslerini duyma yeteneğine sahip saray görevlisi Saeng-gang, kralın emriyle veliaht prensin sarayını saran doğaüstü olayları araştırmaya başlar. Ancak soruşturma ilerledikçe, krallığın geçmişine uzanan karanlık sırlar, lanetler ve huzursuz ruhlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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