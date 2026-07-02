Netflix'ten Kore yapımı korku-gerilim dizisi: The East Palace'ın fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İngilizce olmayan uluslararası yapımlarının sayısını artırmaya devam eden Netflix, özellikle Güney Kore yapımı işleriyle epey başarılı oldu. Bu yüzden Güney Kore'den dikkat çekici Netflix dizileri gelmeye devam ediyor. Nitekim bu ay onlara bir yenisi daha eklenecek. Netflix'in Kore yapımı korku-gerilim dizisi The East Palace, 17 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The East Palace için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dizinin yeni fragmanını paylaştı.

Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

The East Palace, Dönem Dizilerini Korku Türüyle Buluşturuyor

The East Palace, hayaletlerle lanetlenmiş bir sarayın gizemini çözmek için bir araya gelen iki sıra dışı karakterin hikâyesini anlatan fantastik bir dönem dizisi. Ölüler diyarına geçebilen ve kılıcıyla ruhları avlayabilen savaşçı Gu-cheon ile ölülerin seslerini duyma yeteneğine sahip saray görevlisi Saeng-gang, kralın emriyle veliaht prensin sarayını saran doğaüstü olayları araştırmaya başlar. Ancak soruşturma ilerledikçe, krallığın geçmişine uzanan karanlık sırlar, lanetler ve huzursuz ruhlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

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