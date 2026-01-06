Netflix'ten Orhan Pamuk uyarlaması; Masumiyet Müzesi'nin yayın tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Masumiyet Müzesi olacak. Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanını ekrana uyarlayan dizi, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Netflix, bugün kısa bir fragman paylaşarakMasumiyet Müzesi dizisinin 13 Şubat'ta ekrana geleceğini duyurdu.

Masumiyet Müzesi'nin Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir Var

Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu?

Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Bora Akın, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Enes Danış, Eren Kabatepe, Jessica Taşçı, Aybike Turan, Cem Bayurgil, Neslihan Arslan, Cansel Elçin gibi isimler eşlik ediyor.

Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni, daha önce Netflix yapımı Kulüp dizisini de yöneten Zeynep Günay.

