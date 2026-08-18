Mezarlık 3. sezonuyla geri dönüyor: Netflix resmi fragmanı paylaştı

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Tam Boyutta Gör Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlardan olan Mezarlık, bu ay 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Birce Akalay'ın başrolünü üstlendiği dizinin merakla beklenen yeni sezonu, 28 Ağustos'ta yayınlanacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün 3. sezonun resmi fragmanını yayınladı.

Mezarlık, 28 Ağustos'ta 3. Sezonuyla Geri Dönüyor

3. sezonda ortaya çıkan gizemli bir vaka, dağılmış olan ekibi yeniden bir araya getiriyor. Başkomiser Önem'in beklenmedik dönüşü, soruşturmayı ekip üyeleri için son derece kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüştürüyor.

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3. sezonunun oyuncu kadrosunda Birce Akalay ve Olgun Toker’e; Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Baran Güler, Arbil Tabur, Yeşim Çelebi, Elif Sevinç ve Berke Gündem gibi isimler eşlik ediyor.

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