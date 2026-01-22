Netflix, mobilde dikey videolar ile etkileşimi arttıracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, yaklaşık altı aydır test ettiği dikey video özelliğini 2026’nın ilerleyen dönemlerinde mobil uygulamasına eklemeyi planlıyor. Bu özellik şu ana kadar Netflix dizi ve filmlerinden kısa tanıtım klipleri göstermek için kullanıldı. Kullanıcılar TikTok ya da YouTube Shorts'a benzer şekilde yukarı kaydırarak bir sonraki videoya geçebiliyor.

Dikey video çeşitliliği artacak

İleride ise bu format yalnızca mevcut yapımların tanıtımıyla sınırlı kalmayabilir. Netflix eş CEO’su Greg Peters, bilanço toplantısında, video podcast’ler gibi yeni içerik türlerine ait kliplerin de bu dikey video akışında yer alabileceğini söyledi.

Netflix, video podcast alanında YouTube’a rakip olma yönünde adımlar atıyor. Şirket, spor yorumcusu Michael Irvin ve komedyen Peter Davidson’ın programları da dahil olmak üzere ilk orijinal video podcast’lerini geçtiğimiz hafta yayınladı. Ayrıca Bill Simmons Podcast’i ve The Ringer çatısı altındaki diğer yapımlar gibi içeriklere de ev sahipliği yapıyor.

Netflix sosyal etkileşimi arttırmayı hedefliyor

Bu iki adım, Netflix’in içerik keşfini ve günlük etkileşimi daha sosyal platform hissi veren bir deneyime dönüştürme çabasının parçası olarak görülüyor. Ancak şirket, bunun birebir kopyalama değil, deneysel bir yaklaşım olduğunun altını çiziyor. Netflix CTO'su Elizabeth Stone, amaçlarının TikTok’a dönüşmek değil, mobil öncelikli özelliklerle eğlence keşfini güçlendirmek olduğunu ifade ediyor.

Netflix bu yıl içeriğe 20 milyar dolar harcayacak 20 sa. önce eklendi

Bilanço toplantısında söz alan eş CEO Ted Sarandos ise sektörün genel dönüşümüne dikkat çekti. Sarandos göre yayın platformları artık yalnızca birbirleriyle değil, tüm eğlence endüstrisiyle rekabet ediyor. Sarandos, rekabetin içerik üreticileri, kullanıcı ilgisi ve reklam ile abonelik gelirleri açısından hiç olmadığı kadar arttığını belirterek, televizyon kavramının da kökten değiştiğini söyledi.

YouTube ve sosyal medya platformlarından gelen yoğun rekabete rağmen Netflix’in performansı güçlü görünüyor. Şirket, 2025 yılında toplam 45,2 milyar dolar gelir elde etti; bunun 1,5 milyar doları reklamlı düşük abonelik paketlerinden geldi. Netflix, geçen yılın sonunda dünya genelinde 325 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix, mobilde dikey videolar ile etkileşimi arttıracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: