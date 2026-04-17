Tam Boyutta Gör Netflix iPhone uygulaması için uzun süredir beklenen tasarım değişikliğini duyurdu. Şirket, Nisan ayı sonuna kadar kullanıma sunulacak yeni güncellemeyle birlikte dikey video akışı özelliğini devreye alacağını açıkladı. Duyuru, şirketin son finansal sonuçlarının ardından hissedarlara gönderilen resmi mektupta yer aldı. Aynı açıklamada mobil deneyimin baştan tasarlandığı ve kullanıcıların içerikle daha hızlı etkileşim kurmasının hedeflendiği vurgulandı.

Netflix iPhone uygulaması dikey video akışıyla yenileniyor

Netflix’in yeni dikey video akışı özelliği, kısa video formatlarının son yıllarda kazandığı popülerliğe doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Şirketin açıklamasına göre bu yeni yapı, genişleyen içerik kütüphanesinin daha etkili bir şekilde keşfedilmesini mümkün kılacak.

Yenilenen arayüz yalnızca dikey video akışıyla sınırlı değil. Netflix, mobil uygulamanın genel tasarımını da elden geçirerek içeriklere erişimi daha sezgisel hale getirmeyi amaçlıyor. Bu değişim, kullanıcıların izlemek istedikleri içeriklere daha az adımda ulaşmasını sağlayacak şekilde optimize edilmiş durumda. Önceki sürümlerde zaman zaman eleştirilen karmaşık gezinme yapısının yerine daha sade ve hızlı tepki veren bir sistemin getirildiği ifade ediliyor. Bu da platformun mobil deneyimi masaüstü ve televizyon arayüzleriyle daha uyumlu hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Şirketin bu hamlesi, kısa süre önce TV tarafında yaptığı bazı tartışmalı değişikliklerin ardından geliyor. Özellikle Apple TV kullanıcıları için sunulan yeni özel video oynatıcı, bazı kullanıcılar tarafından yetersiz bulunmuştu. Bu nedenle mobil uygulamadaki kapsamlı yenileme, Netflix’in kullanıcı deneyimini farklı platformlarda dengeleme çabasının bir devamı olarak okunabilir. Mobilde yapılan iyileştirmeler, platformun en yoğun kullanıldığı cihaz kategorisinde kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Netflix mobilde yeni dönem: Dikey video akışı başlıyor

