Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix mobilde yeni dönem: Dikey video akışı başlıyor

    Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, iPhone uygulamasını dikey video akışıyla güncelliyor. Yeni arayüz ve mobil deneyim değişiklikleri Nisan sonunda geliyor. İşte detaylar:

    Netflix mobilde yeni dönem: Dikey video akışı başlıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix iPhone uygulaması için uzun süredir beklenen tasarım değişikliğini duyurdu. Şirket, Nisan ayı sonuna kadar kullanıma sunulacak yeni güncellemeyle birlikte dikey video akışı özelliğini devreye alacağını açıkladı. Duyuru, şirketin son finansal sonuçlarının ardından hissedarlara gönderilen resmi mektupta yer aldı. Aynı açıklamada mobil deneyimin baştan tasarlandığı ve kullanıcıların içerikle daha hızlı etkileşim kurmasının hedeflendiği vurgulandı.

    Netflix iPhone uygulaması dikey video akışıyla yenileniyor

    Netflix’in yeni dikey video akışı özelliği, kısa video formatlarının son yıllarda kazandığı popülerliğe doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Şirketin açıklamasına göre bu yeni yapı, genişleyen içerik kütüphanesinin daha etkili bir şekilde keşfedilmesini mümkün kılacak.

    Yenilenen arayüz yalnızca dikey video akışıyla sınırlı değil. Netflix, mobil uygulamanın genel tasarımını da elden geçirerek içeriklere erişimi daha sezgisel hale getirmeyi amaçlıyor. Bu değişim, kullanıcıların izlemek istedikleri içeriklere daha az adımda ulaşmasını sağlayacak şekilde optimize edilmiş durumda. Önceki sürümlerde zaman zaman eleştirilen karmaşık gezinme yapısının yerine daha sade ve hızlı tepki veren bir sistemin getirildiği ifade ediliyor. Bu da platformun mobil deneyimi masaüstü ve televizyon arayüzleriyle daha uyumlu hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

    Şirketin bu hamlesi, kısa süre önce TV tarafında yaptığı bazı tartışmalı değişikliklerin ardından geliyor. Özellikle Apple TV kullanıcıları için sunulan yeni özel video oynatıcı, bazı kullanıcılar tarafından yetersiz bulunmuştu. Bu nedenle mobil uygulamadaki kapsamlı yenileme, Netflix’in kullanıcı deneyimini farklı platformlarda dengeleme çabasının bir devamı olarak okunabilir. Mobilde yapılan iyileştirmeler, platformun en yoğun kullanıldığı cihaz kategorisinde kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    testis için traş makinesi bayıltan elektroşok cihazı toyota auris 1.33 life yorum +90 9333 vodafone wifi 6 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum