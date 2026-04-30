Netflix, mobilde yenilendi: İşte yeni arayüz ve özellikler

Netflix, Clips’i sonsuz kaydırma yapmadan kullanıcıların ne izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olan kişiselleştirilmiş bir özet olarak tanımlıyor. Kullanıcıların Clips'ten faydalanabileceği üç yol var; Beğendiğiniz film veya diziyi akıştan listenize eklemeniz için “Listeme Ekle”, film-dizi önerisi isteyenlere akışınızdan hızlıca paylaşmanız için “Paylaş” ve izleyecek bir şeyler bulamadığınızda yardımcı olacak Keşfet bölümü.
Netflix, Clips’in podcast'ler, canlı programlar ve belirli ilgi alanları gibi türlere dayalı derlemeleri içerecek şekilde genişletileceğini de belirtti. Netflix, yeni tasarımı kademeli olarak sunacak. Şu anda dikey video akışını görebilen ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.