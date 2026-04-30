    Netflix, mobilde yenilendi: İşte yeni arayüz ve özellikler

    Netflix, mobil uygulamasında dikey video akışına odaklanan ve Clips olarak adlandırılan yeni bir tasarıma geçiyor. İşte yeni arayüz ve duyurulan yenilikler:     

    Netflix, yeni mobil arayüzünü ABD, İngiltere, Kanada ve birkaç ülkede kullanıma sunmaya başladı, önümüzdeki aylarda da küresel olarak sunmayı planlıyor. Uygulama güncellendiğinde, aboneler Netflix dizilerinden, filmlerinden ve podcast'lerinden fragmanlar, öne çıkan bölümler ve kamera arkası görüntüleri içeren yeni "Clips" sekmesine erişebilecek. Bunların tümü hızlı ve hareket halindeyken izleme için optimize edilmiş. Klipler, popüler sosyal uygulamalardaki deneyime benzer şekilde, sonsuz kaydırma akışında görünüyor.

    Clips: Netflix'in yeni dikey video akışı

    Uygulamanın üst kısmındaki gezinme çubuğu, her zamankinden daha fazla seçenek sunacak şekilde genişletildi. Benzer şekilde, alt sekme çubuğu da yenilendi; 'Yeni ve Popüler' sekmesi kaldırıldı ve yerine 'Arama' ve 'Klipler' için özel sekmeler eklendi. 'Klipler', Netflix'in mobil uygulamasındaki yeni dikey video akışı ve bugünkü yeniden tasarımın en büyük değişikliği.

    Netflix, Clips’i sonsuz kaydırma yapmadan kullanıcıların ne izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olan kişiselleştirilmiş bir özet olarak tanımlıyor. Kullanıcıların Clips'ten faydalanabileceği üç yol var;  Beğendiğiniz film veya diziyi akıştan listenize eklemeniz için “Listeme Ekle”, film-dizi önerisi isteyenlere akışınızdan hızlıca paylaşmanız için “Paylaş” ve izleyecek bir şeyler bulamadığınızda yardımcı olacak Keşfet bölümü.

    Netflix, Clips’in podcast'ler, canlı programlar ve belirli ilgi alanları gibi türlere dayalı derlemeleri içerecek şekilde genişletileceğini de belirtti. Netflix, yeni tasarımı kademeli olarak sunacak. Şu anda dikey video akışını görebilen ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

