Netflix, Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi için tarih verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in bu yıl izleyicilere sunacağı belki de en dikkat çekici film The Adventures of Cliff Booth, yani Once Upon a Time in Hollywood 2 olacak. Quentin Tarantino'nun 2019 yapımı filminde Cliff Booth karakterine hayat veren Brad Pitt, bu yeni filmde de Cliff Booth rolünde geri dönecek. Ancak bu kez kamera arkasında Quentin Tarantino değil, David Fincher (Se7en, Fight Club) oturuyor. Tarantino senaryosunu yazdığı bu devam filmini çekmekten son anda vazgeçince, devreye Brad Pitt girdi ve projeyi David Fincher'a emanet etmesi için Tarantino'yu ikna etti. Neticede ortaya bu sürpriz ortaklık çıktı.

Once Upon a Time in Hollywood 2, Ağustos Ayında Yayınlanacak

Bir araya getirdiği isimlerle heyecan yaratan The Adventures of Cliff Booth için meraklı bekleyiş sürerken, filme dair merak edilen bir detay daha ortaya çıktı. Netflix, şimdilik net bir gün vermekten kaçınsa da filmin bu yılın Ağustos ayında yayınlanacağını duyurdu.

Filmde Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena eşlik ediyor.

İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Booth olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: