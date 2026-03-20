    Netflix, Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi için tarih verdi

    Başrolde Brad Pitt, yönetmen koltuğunda David Fincher... Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi, bu yaz Netflix'te sinemaseverlerle buluşacak. Yayın tarihi belli oldu.

    Netflix'in bu yıl izleyicilere sunacağı belki de en dikkat çekici film The Adventures of Cliff Booth, yani Once Upon a Time in Hollywood 2 olacak. Quentin Tarantino'nun 2019 yapımı filminde Cliff Booth karakterine hayat veren Brad Pitt, bu yeni filmde de Cliff Booth rolünde geri dönecek. Ancak bu kez kamera arkasında Quentin Tarantino değil, David Fincher (Se7en, Fight Club) oturuyor. Tarantino senaryosunu yazdığı bu devam filmini çekmekten son anda vazgeçince, devreye Brad Pitt girdi ve projeyi David Fincher'a emanet etmesi için Tarantino'yu ikna etti. Neticede ortaya bu sürpriz ortaklık çıktı.

    Bir araya getirdiği isimlerle heyecan yaratan The Adventures of Cliff Booth için meraklı bekleyiş sürerken, filme dair merak edilen bir detay daha ortaya çıktı. Netflix, şimdilik net bir gün vermekten kaçınsa da filmin bu yılın Ağustos ayında yayınlanacağını duyurdu.

    Filmde Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena eşlik ediyor.

    İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Booth olacak.

    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

