Netflix, Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi için tarih verdi

Once Upon a Time in Hollywood 2, Ağustos Ayında Yayınlanacak
Bir araya getirdiği isimlerle heyecan yaratan The Adventures of Cliff Booth için meraklı bekleyiş sürerken, filme dair merak edilen bir detay daha ortaya çıktı. Netflix, şimdilik net bir gün vermekten kaçınsa da filmin bu yılın Ağustos ayında yayınlanacağını duyurdu.
Filmde Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena eşlik ediyor.
İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth'u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood'da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Booth olacak.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur