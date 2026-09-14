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    Netflix, Organize İşler dizisinin resmi fragmanını ve yayın tarihini paylaştı

    Organize İşler dizisi geliyor! Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hayata geçirdiği Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin resmi fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı.

    Yerli sinemamızın en başarılı komedi filmlerinden biri olan Organize İşler, 2019 yapımı devam filminden sonra şimdi de bir diziyle yoluna devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. 16 Ekim'de ekrana gelecek dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk resmi fragmanı paylaştı.

    Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Ucunda hazine olan gizemli harita gün yüzüne çıkınca, bu “mesleği” geride bırakmaya niyetli organize suç duayeni, son bir vurguna imza atmaya karar verir."

    Organize İşler Dizisi İçin Etkileyici Bir Oyuncu Kadrosu Toplanıyor

    Organize İşler: Karun Hazinesi dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimler yer alıyor.

    Yılmaz Erdoğan ve BKM öncülüğünde hayata geçirilen Organize İşler dizisini Şenol Sönmez yönetti. Senaryoda ise yine Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunuyor.

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