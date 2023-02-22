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    Netflix Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor

    Dünyanın önde gelen dijital akış platformlarından Netflix, Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor. Peki yeni güncelleme hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte detaylar
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    Netflix Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dizi ve film yayın platformlarından birisi olan Netflix, pazarda artan rekabete karşı abonelik fiyatlarını sürekli olarak güncelliyor. Şimdi de popüler akış sağlayıcısı,Orta Doğu'daki belirli ülkeler için abonelik ücretlerini düşürdü.

    Netflix Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor

    Paylaşılan detaylara göre Netflix, Yemen, Irak, Tunus, Ürdün, Filistin, Libya, Cezayir, Lübnan, İran ve Sudan'da akış hizmetinin temel planını 7,99 dolardan 3,99 dolara düşürdü. Buna göre standart plan 9,99 dolardan 7,99 dolara ve premium plan ise 11,99 dolardan 9,99 dolara geriledi. Ayrıca benzer bir güncelleme Mısır ve Fas için de geçerli olurken, Suudi Arabistan ve BAE gibi Körfez ülkeleri duyuruya dahil edilmedi.

    Yapılan açıklamada Netflix, "daha fazla dizi ve film eklemeye ve yeni ürün özellikleri sunmaya devam ettikçe" şirket planlarının ve fiyatlarının değişebileceğini söyledi. Bilmeyenler için kısa süre önce Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarında önemli bir artışa imza attı. Zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 44,99TL'den 63,99 TL'ye çıkarken, en üst paketin fiyatı 130 TL oldu.

    Orta Doğu'da yapılan fiyat güncellemesinin ülkemize herhangi bir etkide bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor. Zira Türkiye'deki temel plan ücreti 3,39 dolara tekabül ediyor ve Netflix Türkiye'nin uzun bir süredir benzer bir fiyat politikası uyguladığını söyleyebiliriz. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 6 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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