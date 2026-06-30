Netflix sevilen oyun serisi Persona'yı diziye uyarlıyor

Persona Dizisini Christopher Monfette Hazırlıyor
Projenin başında daha önce 12 Monkeys ve Star Trek: Picard gibi dizilerin senarist ekibinde yer alan Christopher Monfette var. Stranger Things ve Deadpool x Wolverine gibi yapımlarla tanınan Shawn Levy de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.
Persona, gündelik lise hayatı ile doğaüstü bir dünyayı bir araya getiren sıra dışı bir konuya sahip. Hikâye, gizemli ve karanlık olayların ortasında kalan bir grup gencin, kendi iç dünyalarındaki bastırılmış duygularla yüzleşerek ruhlarının birer savaşçı yansıması olan "Persona" güçlerini keşfetmelerini anlatıyor. Gündüzleri okula gidip sosyal ilişkilerini geliştiren bu gençler, geceleri insanlığın ortak zaaflarından beslenen canavarlara karşı dünyayı korumak için savaşıyor.
Dizi projesi henüz yolun başında olduğu için hangi oyunu kaynak alacağı ya da nasıl bir hikâye anlatacağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş