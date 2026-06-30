Netflix sevilen oyun serisi Persona'yı diziye uyarlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör JRPG türünün en ikonik serileri arasında yer alan Persona, şu sıralar hiç olmadığı kadar verimli bir dönemden geçiyor. Bir yandan ana serinin altıncı oyunu, diğer yandan remake'ler derken, şimdi onlara bir de dizi uyarlaması katılıyor. Netflix, Persona serisinden uyarlanacak live-action (animasyon olmayan) bir dizi için hazırlıklara başladı.

Persona Dizisini Christopher Monfette Hazırlıyor

Projenin başında daha önce 12 Monkeys ve Star Trek: Picard gibi dizilerin senarist ekibinde yer alan Christopher Monfette var. Stranger Things ve Deadpool x Wolverine gibi yapımlarla tanınan Shawn Levy de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

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Persona, gündelik lise hayatı ile doğaüstü bir dünyayı bir araya getiren sıra dışı bir konuya sahip. Hikâye, gizemli ve karanlık olayların ortasında kalan bir grup gencin, kendi iç dünyalarındaki bastırılmış duygularla yüzleşerek ruhlarının birer savaşçı yansıması olan "Persona" güçlerini keşfetmelerini anlatıyor. Gündüzleri okula gidip sosyal ilişkilerini geliştiren bu gençler, geceleri insanlığın ortak zaaflarından beslenen canavarlara karşı dünyayı korumak için savaşıyor.

Dizi projesi henüz yolun başında olduğu için hangi oyunu kaynak alacağı ya da nasıl bir hikâye anlatacağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

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