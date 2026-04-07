    Netflix çocuklar için özel bir oyun uygulaması yayınladı

    Son dönemde mobil oyun bölümünde sıkıntılar yaşayan Netflix, çocukları platforma ısındıracak yeni bir proje ile geliyor. Netflix Playground özel çocuk oyunları ile geliyor.

    Uzun süredir mobil oyunlara önemli yatırımlar yapan ve içerik platformunu aynı zamanda mobil oyun platformuna çeviren Netflix, çocukların da platforma olan ilgisini arttırmak için özel bir uygulama yayınladı.

    Netflix Playground uygulaması geliyor

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Playground adındaki ücretsiz uygulama çocuklara yönelik oyunları barındıracak. Herhangi bir reklamın ya da oyun içi satın almanın olmadığı uygulama internete bağlı olmadan da çalışabiliyor.

    Herhangi bir Netflix aboneliğinin yeterli olduğu uygulamada başlangıç olarak Peppa Pig mini oyunlar kataloğu, Susam Sokağı mini oyunlar kataloğu, Dr. Seuss tabanlı mini oyunlar, Kötü Dinozorlar serisini temel alan yarış oyunu ve çeşitli bulmaca oyunları yer alıyor.

    Netflix Playground uygulaması ABD ve pilot ülkelerde indirmeye sunulmuş durumda. 28 Nisan itibariyle ise global olarak dağıtıma başlayacak. Diğer taraftan Netflix uygulaması içerisinde standart oyunlara erişim de devam ediyor.

