Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, PUBG'yi diziye dönüştürüyor; Emmy ödüllü oyuncu hazırlayacak

    Tüm zamanların en başarılı oyunlarından birine dönüşen PUBG, Netflix tarafından diziye uyarlanıyor. Üstelik projenin başında Emmy ödüllü bir yönetmen ve oyuncu olacak.   

    Netflix, PUBG'yi diziye dönüştürüyor; Emmy ödüllü oyuncu hazırlayacak Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına artık PUBG'yi de ekleyebiliriz. Netflix, yıllardır en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PUBG'yi diziye dönüştürmek için çalışmalara başladı. Üstelik projenin başında Emmy ödüllü oyuncu ve senarist Donald Glover olacak.

    PUBG Dizisini Donald Glover Yazıp Yönetecek

    Atlanta, Community, Solo: A Star Wars Story gibi yapımlardan tanıdığımız Donald Glover, Netflix için hazırlayacağı PUBG dizisinde hem oyuncu hem de yazar-yönetmen olarak yer alacak.

    Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik dizinin bu dünyaya nasıl bir yorum getireceği ya da ne zaman yayınlanacağı gibi detaylar belirsizliğini koruyor. Şu aşamada sadece bunun live-action (animasyon olmayan) bir dizi olacağı biliniyor.

    2017 yılında çıkan PUBG (ya da o zamanki adıyla (PlayerUnknown’s Battlegrounds), o günden bu yana yedi farklı rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek kadar başarılı oldu. İlk olarak 2020 yılında bu oyunu bir diziye uyarlamak için niyetlenilmiş olsa da proje bir türlü somut bir hâl almadı. Ancak Netflix, bu kez Donald Glover kartını da oynayarak Krafton stüdyosunu da projeye ikna etmiş durumda. Bu yüzden bu yeni projenin nihayete ermesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tintus formula kullananlar cam nasıl kesilir kredi notu 1 ayda ne kadar artar toyota corolla 1.6 comfort otomatik vites yorumları fiat egea bluetooth bağlantısı müzik dinleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 20 Pro
    Tecno Camon 20 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-33
    Acer Aspire Lite AL15-33
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum