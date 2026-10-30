Netflix, PUBG'yi diziye dönüştürüyor; Emmy ödüllü oyuncu hazırlayacak

PUBG Dizisini Donald Glover Yazıp Yönetecek
Atlanta, Community, Solo: A Star Wars Story gibi yapımlardan tanıdığımız Donald Glover, Netflix için hazırlayacağı PUBG dizisinde hem oyuncu hem de yazar-yönetmen olarak yer alacak.
Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik dizinin bu dünyaya nasıl bir yorum getireceği ya da ne zaman yayınlanacağı gibi detaylar belirsizliğini koruyor. Şu aşamada sadece bunun live-action (animasyon olmayan) bir dizi olacağı biliniyor.
2017 yılında çıkan PUBG (ya da o zamanki adıyla (PlayerUnknown’s Battlegrounds), o günden bu yana yedi farklı rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek kadar başarılı oldu. İlk olarak 2020 yılında bu oyunu bir diziye uyarlamak için niyetlenilmiş olsa da proje bir türlü somut bir hâl almadı. Ancak Netflix, bu kez Donald Glover kartını da oynayarak Krafton stüdyosunu da projeye ikna etmiş durumda. Bu yüzden bu yeni projenin nihayete ermesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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