Sifu'nun film uyarlaması Netflix çatısı altında hayata geçirilecek

O günden beri yeni haberlerini duymayı beklediğimiz Sifu filmi beklenenden yavaş ilerlemiş olsa da nihayet somutlaşmaya başlıyor. Bu hafta Sifu filminin haklarını alan Netflix, filmin senaryosunu yazması için T.S. Nowlin (The Adam Project, The Maze Runner)'i görevlendirdi.
Sifu Filmini John Wick'in Yönetmeni Hazırlıyor
Bu proje ilk duyurulduğunda işin başında John Wick serisinin yönetmeni olarak tanınan Chad Stahelski vardı. Şimdi film Netflix'e geçmiş olsa da Stahelski hâlâ projede yer alıyor. Sifu filminin yapımcılığını üstlenen Stahelski'nin yönetmen koltuğuna da oturması bekleniyor ama işin o kısmı henüz netlik kazanmış değil. Zira Stahelksi'nin takvimi oldukça dolu. Kendisinin hazırlık aşamasındaki projeleri arasında yeni bir Highlander filmi, Ghost of Tsushima'nın film uyarlaması, Rainbow Six filmi ve Black Samurai gibi yapımlar yer alıyor.
Sifu, ustasının intikamını almak için onu öldüren çetenin peşine düşen bir kung-fu dövüşçüsüne odaklanıyor. Bu intikam arayışı onun ölümüne sebep olsa da boynundaki büyülü tılsım her seferinde onu hayata döndürüyor. Ama her dirildiğinde biraz daha yaşlanmış oluyor. Sifu'nun hikâyesi son olarak Amazon'un animasyon dizisi Secret Level'da işlenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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