Netflix, Squid Game'in Amerikan versiyonundan vazgeçti: Gündemde yeni projeler var

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Tam Boyutta Gör Squid Game serisini yeni projelerle sürdürme niyetinde olan Netflix, bu hedef doğrultusunda son derece heyecan verici bir projeye yeşil ışık yakmıştı. Squid Game'in hikâyesini Amerika'ya taşıyacak bir dizi çekilecekti ve bu diziyi usta yönetmen David Fincher (Fight Club, Se7en) çekecekti. Fincher'ın varlığıyla çok daha heyecan verici bir hâl alan bu projenin yakında sete çıkması bekleniyordu. Ancak dün beklenmedik bir haber geldi. Netflix, sürpriz bir kararla bu projeyi iptal etti.

Netflix, Farklı Ülkelerde Geçen Squid Game Dizileri Çekmeyi Planlıyor

İlk başta Amerika'da geçecek büyük bir Squid Game dizisi çekmek isteyen Netflix'te planların değiştiği söyleniyor. Netflix, tek bir ana dizi çekmek yerine, farklı ülkelerde geçen farklı Squid Game dizileri çekmeyi planlıyor. Fransa, Norveç, Meksika, hatta belki Türkiye gibi ülkelerde geçen yerel içerikler çekilmesi planlanıyor. Gerçi şimdilik herhangi bir ülke ortaya çıkmış değil.

Öte yandan David Fincher'ın hâlâ yeni filmi The Adventures of Cliff Booth (Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi) ile meşgul olmasının da iptal kararında rol oynadığı söyleniyor.

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David Fincher'ın Squid Game dizisini, kült İngiliz dizisi Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyordu. Heckler adını taşıyan dizinin konusu hakkında bilinenler kısıtlıydı ama ana dizinin sonunda kısaca görünen Cate Blanchett'ın dizide rol alabileceği konuşuluyordu.

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