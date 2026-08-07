Netflix, Squid Game'in Amerikan versiyonundan vazgeçti: Gündemde yeni projeler var

Netflix, Farklı Ülkelerde Geçen Squid Game Dizileri Çekmeyi Planlıyor
İlk başta Amerika'da geçecek büyük bir Squid Game dizisi çekmek isteyen Netflix'te planların değiştiği söyleniyor. Netflix, tek bir ana dizi çekmek yerine, farklı ülkelerde geçen farklı Squid Game dizileri çekmeyi planlıyor. Fransa, Norveç, Meksika, hatta belki Türkiye gibi ülkelerde geçen yerel içerikler çekilmesi planlanıyor. Gerçi şimdilik herhangi bir ülke ortaya çıkmış değil.
Öte yandan David Fincher'ın hâlâ yeni filmi The Adventures of Cliff Booth (Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi) ile meşgul olmasının da iptal kararında rol oynadığı söyleniyor.
David Fincher'ın Squid Game dizisini, kült İngiliz dizisi Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyordu. Heckler adını taşıyan dizinin konusu hakkında bilinenler kısıtlıydı ama ana dizinin sonunda kısaca görünen Cate Blanchett'ın dizide rol alabileceği konuşuluyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: