Netflix, tarihin en tartışmalı deneylerinden birini yarışma programına çeviriyor

The New Stanford Prison Experiment adlı yarışma programında, aynı o tartışmalı deneyde olduğu gibi 30 gönüllü katılımcı, gerçek bir hapishaneye götürülecek ve rastgele şekilde gardiyan veya mahkum rollerine atanacak. Yapımın amacı, katılımcıların kendilerine verilen rollere ne ölçüde uyum sağlayacağını ve güç dengesi değiştiğinde davranışlarının nasıl şekilleneceğini gözlemlemek olacak.
Stanford Hapishane Deneyi neden tartışmalı?
Stanford Üniversitesi'nde 1971 yılında gerçekleştirilen Stanford Hapishane Deneyi, psikolog Philip Zimbardo tarafından yürütüldü. Deney kapsamında 24 erkek üniversite öğrencisi, iki hafta sürmesi planlanan bir çalışma için rastgele şekilde "mahkum" ve "gardiyan" rollerine ayrıldı. Katılımcılara günlük 15 dolar ödeme yapılırken, gardiyanlardan mahkumların hapishaneden kaçmasını engellemeleri istendi.
Ancak deney kısa süre içerisinde kontrolden çıktı. Gardiyan rolündeki katılımcılardan bazıları "mahkumlara" karşı acımasızca davranışlarda bulunmaya başlayınca, çalışma altı günün sonunda apar topar sonlandırıldı. İnsanoğlunun en karanlık yönlerini ortaya çıkaran bu deney, katılımcıların gördüğü istismar sebebiyle uzun süre tartışma konusu oldu. Hatta daha sonra bu konuyla ilgili birden fazla film de çekildi. 2001 yapımı Alman filmi Das Experiment ve 2015'te çıkan Hollywood versiyonu The Stanford Prison Experiment, bunların en dikkat çekici örneği.
İlk yapıldığında istenmeyen sonuçlar doğuran bu deneyin şimdi bir yarışma programı için yeniden canlandıralacak olması hâliyle tepkileri de beraberinde getirdi. Ancak sosyal medyada oluşan bu tartışma, günün sonunda Netflix'in ekmeğine yağ da sürebilir.
The New Stanford Prison Experiment, 21 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: