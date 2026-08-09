Netflix'te Chrome üzerinden 4K dönemi başladı: İşte gerekenler

Netflix'te Chrome için 4K desteği geldi
Netflix için açıkladığı uyumluluk şartlarına göre, Chrome üzerinden 4K yayın için yalnızca güncel bir tarayıcı yeterli değil. Netflix, bu özelliği belirli donanım, işletim sistemi ve abonelik şartlarına bağlıyor. ABD'de 4K yayın için aylık 27 dolarlık Premium paket gerekiyor. Ayrıca birden fazla ekran kullanılması da mümkün ancak 4K yayın için kullanılan ekranların tamamının gerekli şartları karşılaması gerekiyor.
Netflix'in 4K yayın için belirlediği temel şartlar şöyle:
- Chrome 117 veya daha yeni bir sürüm
- Windows 11 ve en güncel güncellemeler
- En az 15 Mbps stabil internet bağlantısı
- Nvidia GeForce GTX 1050 veya daha yeni ekran kartı
- AMD Radeon RX 400 serisi veya daha yeni ekran kartı
- 7. nesil Intel Core veya daha yeni işlemci
- AMD Ryzen veya daha yeni işlemci
- 4K ve 60 Hz destekli dahili veya harici ekran
- Ekran ve bağlantının HDCP 2.2 DRM standardını desteklemesi
- Netflix'in Premium abonelik paketi
Chrome'da 4K desteğinin gelmesi Windows kullanıcıları için önemli bir değişiklik olsa da Windows 10 kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak. Netflix'in donanım gereksinimleri, şirketin Windows uygulaması için de geçerli olduğundan Windows 10 üzerinde resmi olarak 4K Ultra HD yayın seçeneği bulunmuyor.
Mac tarafında ise durum değişmiyor. Mac kullanıcılarının Netflix'i 4K izlemek için Safari'yi kullanması gerekiyor. macOS üzerindeki Microsoft Edge de desteklenen seçenekler arasında yer alırken, Firefox ve Brave gibi alternatif tarayıcılar Chrome'un yeni 4K desteğinden yararlanamıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: