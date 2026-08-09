Netflix'te Chrome üzerinden 4K dönemi başladı: İşte gerekenler

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Tam Boyutta Gör Netflix, daha önce Microsoft Edge ve Safari ile sınırlı olan 4K Ultra HD yayın desteğini Chrome'a da açtı. Güncellenen Netflix destek sayfasına göre Chrome 117 ve üzeri sürümler, Windows PC ve Chromebook cihazlarda 2160p çözünürlükte içerik oynatabiliyor.

Netflix'te Chrome için 4K desteği geldi

Netflix için açıkladığı uyumluluk şartlarına göre, Chrome üzerinden 4K yayın için yalnızca güncel bir tarayıcı yeterli değil. Netflix, bu özelliği belirli donanım, işletim sistemi ve abonelik şartlarına bağlıyor. ABD'de 4K yayın için aylık 27 dolarlık Premium paket gerekiyor. Ayrıca birden fazla ekran kullanılması da mümkün ancak 4K yayın için kullanılan ekranların tamamının gerekli şartları karşılaması gerekiyor.

Netflix'in 4K yayın için belirlediği temel şartlar şöyle:

Chrome 117 veya daha yeni bir sürüm

Windows 11 ve en güncel güncellemeler

En az 15 Mbps stabil internet bağlantısı

Nvidia GeForce GTX 1050 veya daha yeni ekran kartı

AMD Radeon RX 400 serisi veya daha yeni ekran kartı

7. nesil Intel Core veya daha yeni işlemci

AMD Ryzen veya daha yeni işlemci

4K ve 60 Hz destekli dahili veya harici ekran

Ekran ve bağlantının HDCP 2.2 DRM standardını desteklemesi

standardını desteklemesi Netflix'in Premium abonelik paketi

Chrome'da 4K desteğinin gelmesi Windows kullanıcıları için önemli bir değişiklik olsa da Windows 10 kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak. Netflix'in donanım gereksinimleri, şirketin Windows uygulaması için de geçerli olduğundan Windows 10 üzerinde resmi olarak 4K Ultra HD yayın seçeneği bulunmuyor.

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Mac tarafında ise durum değişmiyor. Mac kullanıcılarının Netflix'i 4K izlemek için Safari'yi kullanması gerekiyor. macOS üzerindeki Microsoft Edge de desteklenen seçenekler arasında yer alırken, Firefox ve Brave gibi alternatif tarayıcılar Chrome'un yeni 4K desteğinden yararlanamıyor.

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Netflix'te Chrome üzerinden 4K dönemi başladı! İşte gerekenler

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