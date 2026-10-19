Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'te değişim kapıda: İçerikten sorumlu yönetim komple değişiyor

    Son dönemde zorlu bir süreçten geçen Netflix, yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıyor. Yıllardır içerikleri kontrol eden yönetici ile yollar ayrıldı. Sırada film patronu var.

    Netflix'te değişim kapıda: İçerikten sorumlu yönetim komple değişiyor
    Bu yıl hisseleri epey değer kaybeden Netflix, bir türlü önüne geçemediği bu kan kaybını durdurmak için kısa süre önce 1000 çalışanının işine son verdi. Şirketin personelin yüzde 6'sıyla vedalaştığı bu işten çıkarma dalgası, Netflix'in tarihindeki en büyük küçülme oldu. Ancak Netflix bununla yetinmedi. Buna paralel olarak yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler yaptı. Üstelik önümüzdeki günlerde önemli bir kaç değişiklik daha bekleniyor.

    Netflix'te İçeriklere Yön Veren İsimler Değişiyor

    Netflix'in İçerikten Sorumlu Yöneticisi olarak yıllardır platformun içerik tarafındaki tercihlerine yön veren Bela Bajaria ile yollar ayrıldı. Onun yerini alması içinse daha önce Disney ve Fox gibi stüdyolarda görev almış olan Peter Rice ile anlaşıldı.

    Netflix'in film departmanının başkan yardımcısı olan Doug Belgrad'la da yollar ayrıldı. Departmanının başında şimdilik hâlâ Dan Lin var ama onun da günleri sayılı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre Netflix Dan Lin'i de değiştirmeye hazırlanıyor.

    Netflix'te değişim kapıda: İçerikten sorumlu yönetim değişiyor Tam Boyutta Gör
    Onun yerini alması istenen isimler ise kısa süre öncesine kadar Warner Bros.'un film departmanını kontrol eden Pam Abdy ve Mike De Luca ikilisi. Paramount, geçtiğimiz günlerde Warner Bros'u satın alınca ikilinin görevine son verdi ve yerine kendi adamlarını koydu. Bu da Netflix için bir fırsat doğurmuş oldu. 

    Warner Bros. yönetiminde One Battle After Another, Sinners, Weapons, Barbie gibi yapımlara imza atan ikili, ünlü yönetmenlerin dev projelerine dev bütçeler vererek son yıllarda Hollywood'da pek görmediğimiz büyüklükte riskler aldı. Bu risklerin bazıları gişede hüsranla sonuçlandı (bkz: Digger, Mickey 17) ama bazıları da büyük başarı getirdi.

    Netflix'te bu tarz prestijli projelerin karşılığı gişe rakamlarına bağlı olmayacağı için Pam Abdy ve Mike de Luca çok daha rahat çalışacakları bir alana sahip olabilir. Ancak Netflix'in filmlerini sinemalarda gösterime sokmaması bu birlikteliği şimdilik engelliyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Abdy ve De Luca, Netflix ile anlaşmak için bazı filmlerin sinemalarda gösterime sokulmasını talep ediyor. Aksi tardirde büyük sinemacıları Netflix'e çekemeyeceklerini savunuyorlar. Eğer Netflix bu konuda geri adım atarsa yeni film patronları Abdy ve De Luca olabilir. Ama onlar olmasa bile değişim kaçınılmaz görünüyor.

    İzleyici açısından baktığımızda,Netflix'te böyle bir değişim yaşanması platformda çok daha ilgi çekici filmler ve diziler görmemize vesile olabilir.

    Kaynakça https://variety.com/2026/film/news/netflix-bela-bajaria-leaving-layoffs-1236913504/ https://www.worldofreel.com/blog/2026/10/16/netflix-wants-pam-abdy-and-mike-de-luca-but-the-ex-warner-bros-chiefs-want-real-theatrical-windows-first
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akıllı debriyaj sistemi yorumları whatsapp profil resmi görme hilesi raporlu ilaçlar kaç gün önceden yazdırılabilir avukata düşen kredi borcu ödenmezse ne olur midea buzdolabı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Zenbook 14
    ASUS Zenbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum