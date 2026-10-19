Netflix'te değişim kapıda: İçerikten sorumlu yönetim komple değişiyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu yıl hisseleri epey değer kaybeden Netflix, bir türlü önüne geçemediği bu kan kaybını durdurmak için kısa süre önce 1000 çalışanının işine son verdi. Şirketin personelin yüzde 6'sıyla vedalaştığı bu işten çıkarma dalgası, Netflix'in tarihindeki en büyük küçülme oldu. Ancak Netflix bununla yetinmedi. Buna paralel olarak yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler yaptı. Üstelik önümüzdeki günlerde önemli bir kaç değişiklik daha bekleniyor.

Netflix'te İçeriklere Yön Veren İsimler Değişiyor

Netflix'in İçerikten Sorumlu Yöneticisi olarak yıllardır platformun içerik tarafındaki tercihlerine yön veren Bela Bajaria ile yollar ayrıldı. Onun yerini alması içinse daha önce Disney ve Fox gibi stüdyolarda görev almış olan Peter Rice ile anlaşıldı.

Netflix'in film departmanının başkan yardımcısı olan Doug Belgrad'la da yollar ayrıldı. Departmanının başında şimdilik hâlâ Dan Lin var ama onun da günleri sayılı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre Netflix Dan Lin'i de değiştirmeye hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Onun yerini alması istenen isimler ise kısa süre öncesine kadar Warner Bros.'un film departmanını kontrol eden Pam Abdy ve Mike De Luca ikilisi. Paramount, geçtiğimiz günlerde Warner Bros'u satın alınca ikilinin görevine son verdi ve yerine kendi adamlarını koydu. Bu da Netflix için bir fırsat doğurmuş oldu.

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Warner Bros. yönetiminde One Battle After Another, Sinners, Weapons, Barbie gibi yapımlara imza atan ikili, ünlü yönetmenlerin dev projelerine dev bütçeler vererek son yıllarda Hollywood'da pek görmediğimiz büyüklükte riskler aldı. Bu risklerin bazıları gişede hüsranla sonuçlandı (bkz: Digger, Mickey 17) ama bazıları da büyük başarı getirdi.

Netflix'te bu tarz prestijli projelerin karşılığı gişe rakamlarına bağlı olmayacağı için Pam Abdy ve Mike de Luca çok daha rahat çalışacakları bir alana sahip olabilir. Ancak Netflix'in filmlerini sinemalarda gösterime sokmaması bu birlikteliği şimdilik engelliyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Abdy ve De Luca, Netflix ile anlaşmak için bazı filmlerin sinemalarda gösterime sokulmasını talep ediyor. Aksi tardirde büyük sinemacıları Netflix'e çekemeyeceklerini savunuyorlar. Eğer Netflix bu konuda geri adım atarsa yeni film patronları Abdy ve De Luca olabilir. Ama onlar olmasa bile değişim kaçınılmaz görünüyor.

İzleyici açısından baktığımızda,Netflix'te böyle bir değişim yaşanması platformda çok daha ilgi çekici filmler ve diziler görmemize vesile olabilir.

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Netflix'te değişim kapıda: İçerikten sorumlu yönetim değişiyor

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