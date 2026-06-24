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    Netflix'te I Will Find You rüzgarları esiyor: Yılın en iyi açılışını yaptı

    Harlan Coben'in aynı adlı romanından uyarlanan gizem dizisi I Will Find You (Seni Bulacağım), Netflix'te beklenenden de büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk hafta rakamları oldukça etkileyici.

    Netflix'te I Will Find You rüzgarları esiyor Tam Boyutta Gör
    Ünlü yazar Harlan Coben'in gizem türündeki romanlarından uyarlanan mini diziler, Netflix'te büyük ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Safe, Fool Me Once, Run Away gibi Harlan Coben romanlarını diziye uyarlayan Netflix, bu ay da I Will Find You'yu (Seni Bulacağım) izleyicilerin beğenisine sundu. Yine gizem dolu bir hikâyeyi ekrana taşıyan dizi, beklentilerin bile üzerinde bir performans sergiliyor.

    I Will Find You, Netflix Adına Yılın En İyi Açılışını Yaptı

    Daha ilk hafta sonunda 24 milyon izlenmeye ulaşan I Will Find You, böylece Netflix orijinalleri arasında en iyi açılışı yapan dizi oldu. Netflix'in bu hafta en çok izlenen dizileri arasında ilk sıraya yerleşen I Will Find You, en az birkaç hafta daha orada kalacak gibi duruyor. Zira dizinin başarısı kulaktan kulağa yayılıyor.

    Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia ve Erin Richards gibi isimlerin rol aldığı I Will Find You'nun konusu şöyle:

    Felsefe profesörü olan David Burroughs, beş yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanır ve müebbet hapis cezası alır. David, parmaklıklar ardında beşinci yılını doldurmuş ve hayatından tamamen umudu kesmişken, baldızının getirdiği bir fotoğraf ile her şey altüst olur: Çünkü fotoğrafta oğlu görünmektedir. Oğlunun hayatta olduğunu ve kaçırıldığını anlayan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için hapishaneden riskli bir kaçış planı tezgahlar. Dizi; geride bıraktığı acı dolu sırlarla yüzleşen, zamana karşı yarışan bir babanın nefes kesen adalet arayışını, Coben uyarlamalarından alıştığımız o meşhur ters köşeler, komplolar ve yüksek tempolu kovalamacalar eşliğinde ekrana taşıyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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