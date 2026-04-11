Netflix'in İstanbul Hatırası dizisi şekilleniyor: Oyuncu kadrosu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Netflix Türkiye'nin gelecek projeleri arasında, Ahmet Ümit'in çoksatan romanından uyarlanan İstanbul Hatırası dizisi de bulunuyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan dizi artık sete çıkmaya hazırlanırken, diziye dair detaylar da netlik kazanıyor. Bu hafta diziye katılan iki isimle birlikte oyuncu kadrosu da büyük ölçüde şekillenmiş oldu.

Tansu Biçer ve Serkan Keskin, İstanbul Hatıras'nın Oyuncu Kadrosuna Katıldı

İstanbul Hatırası dizisinde Nejat İşler (Nevzat Başkomser), Bilal Yiğit Koçak (Ali), Simay Barlas (Zeynep), Özge Borak (Evgenia), Cem Davran (Adem), Tülin Özen (Leyla), Deniz Celiloğlu (Namık)ve Şerif Erol (Tarikat şeyhi) ve Harel Sürel'in (Güzide) rol alacağı daha önce belli olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre bu hafta onlara Serkan Keskin ve Tansu Biçer de katıldı.

İstanbul Hatırası dizisini tecrübeli yönetmen Ahmet Oğuz (Kanıt, Mezarlık)yönetecek. Artık oyuncu kadrosu da belli olan dizinin çekimlerine çok yakında başlanacak.

Sinemada bu hafta: 10 Nisan 2026 1 gün önce eklendi

Ahmet Ümit imzalı İstanbul Hatırası, Komiser Nevzat ve ekibinin, İstanbul’un tarihi yarımadasında işlenen gizemli bir cinayet serisinin izini sürmesini konu alıyor. Kurbanların avuçlarına bırakılan antik sikkeler ve yedi tepeye bırakılan cesetler, katilin şehre dair derin bir hesaplaşma içinde olduğunu gösterirken; roman, polisiye kurgusunu İstanbul’un Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan büyüleyici ve hüzünlü tarihiyle iç içe sunuyor.

