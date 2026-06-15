Netflix, The Last House fragmanını yayınladı; Korku ve bilim-kurgu bir arada

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de The Last House (Son Ev) olacak. Wagner Moura (Narcos)ve Greta Lee'nin (Past Lives) başrollerini paylaştığı film, 7 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün ilk fragmanı paylaştı.

The Last House, Korku ve Bilim-Kurgu Türlerini Harmanlıyor

Korku ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan The Last House, bir sabah aniden evlerinin içine hapsolduklarını fark eden dört kişilik bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dış dünyayla tüm bağlantıları kesilen aile, giderek tükenen yiyecek ve kaynaklarla baş etmeye çalışırken, onları içeride tutan gizemli tehdidin ne olduğunu da çözmeye çalışıyor.

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The Last House'un yönetmen koltuğunda, daha önce Sihirbazler Çetesi, Titanların Savaşı, Hızlı ve Öfkeli 10 gibi filmleri de yöneten Louis Leterrier oturuyor.

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