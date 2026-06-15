Netflix, The Last House fragmanını yayınladı; Korku ve bilim-kurgu bir arada

The Last House, Korku ve Bilim-Kurgu Türlerini Harmanlıyor
Korku ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan The Last House, bir sabah aniden evlerinin içine hapsolduklarını fark eden dört kişilik bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dış dünyayla tüm bağlantıları kesilen aile, giderek tükenen yiyecek ve kaynaklarla baş etmeye çalışırken, onları içeride tutan gizemli tehdidin ne olduğunu da çözmeye çalışıyor.
The Last House'un yönetmen koltuğunda, daha önce Sihirbazler Çetesi, Titanların Savaşı, Hızlı ve Öfkeli 10 gibi filmleri de yöneten Louis Leterrier oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: