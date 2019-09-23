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    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür!

    Breaking Bad dizisinin Netflix Türkiye'ye özel devam filmi El Camino'nun ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Netflix Türkiye, fragmandaki sigara sahnesine sansür uyguladı.
    10 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür!
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    Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Netflix, yayına devam edebilmek için RTÜK’ten lisans satın aldı. RTÜK’ün denetimi ile birlikte Netflix'deki içeriklere sansür uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye’nin sansür uygulaması, Breaking Bad filmi El Camino'nun fragmanı ile başladı.

    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür!
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    Netflix, bugün sabah saatlerinde YouTube kanallarından El Camino filminin ikinci tanıtım fragmanını yayınladı. Fragmanın 28. saniyesi ile 34. saniyesi arasındaki sigara görüntüsü, Netflix Türkiye YouTube kanalında sansürlendi.

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    El Camino filmi 11 Ekim tarihinde yayınlanacak. Fragmandaki sansürün, filmdeki diğer sakıncalı şeylere uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Netflix, RTÜK lisans başvurusunun ardından yaptığı açıklamada “Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.” demişti. 11 Ekim’de yayınlanacak El Camino filmi, Netflix’in Türkiye’ye özel sansür uyguladığı ilk yapımı olabilir.

    Netflix'in Türkiye ve global YouTube kanallarından yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz:



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    Havya Makinesi 53 sn.
    HIMYM her an kaldıralabilir o zaman. Sürekli barda alkollü içecekler arasında geçiyor, böyle sansürde uygulayamazlar.
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    Turin Turambar. 3 dk.
    Bu sansür olaylarından önce falan rick and morty gibi seriler de sansürlüydü, bir garip bu netflix
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    zaknafeinss 5 dk.
    Yazık..
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