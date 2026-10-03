Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix Türkiye fiyatları yüzde 30’dan fazla zamlandı: İşte yeni abonelik ücretleri

    Netflix, Türkiye’de abonelik fiyatlarına yüzde 30’un üzerinde zam yaptı. Yeni tarifeyle birlikte tüm paketlerin ücreti artarken en ucuz Netflix abonelik cüreti 260 TL’ye yükseldi.

    netflix zam Tam Boyutta Gör
    Netflix Türkiye’de abonelik ücretlerinde artışa gitti. Platformun sunduğu Temel, Standart ve Premium paketlerinin tamamında fiyat artışına gidilirken zam oranları yüzde 30’un üzerine çıktı. Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Türkiye’deki en düşük abonelik ücreti 259,99 TL’ye yükseldi. Peki Netflix fiyatları ne kadar oldu?

    Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?

    Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Temel paketi 189,99 TL’den 259,99 TL’ye, Standart paketi 289,99 TL’den 389,99 TL’ye, Premium paketi ise 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi.

    Netflix Türkiye yeni abonelik fiyatları
    Paket Eski fiyat Yeni fiyat Zam miktarı Yıllık maliyet
    Temel 189,99 TL 259,99 TL 70 TL (%36) 3.119,88 TL
    Standart 289,99 TL 389,99 TL 100 TL (%34) 4.679,88 TL
    Premium 379,99 TL 499,99 TL 120 TL (%31) 5.999,88 TL

    Böylece aylık ücretlerde Temel paket için 70 TL, Standart paket için 100 TL, Premium paket için ise 120 TL artış gerçekleşti. Zam oranları sırasıyla yaklaşık yüzde 36, yüzde 34 ve yüzde 31 seviyesinde bulunuyor.

    Yıllık abonelik maliyeti, aylık ücretin 12 ay boyunca aynı kaldığı varsayımıyla hesaplandığında Temel paket için 3.119,88 TL, Standart paket için 4.679,88 TL ve Premium paket için 5.999,88 TL’ye ulaşıyor.

    Paketlerin sunduğu özellikler

    netflix fiyatı Tam Boyutta Gör
    Temel paket, 720p (HD) çözünürlük sunuyor ve görüntü ile ses kalitesi "iyi" seviyesinde. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden kullanılabilen paket, aynı anda 1 cihazda izlemeye ve 1 cihaza video indirmeye izin veriyor.

    Standart paket, çözünürlüğü 1080p (Tam HD) seviyesine çıkarıyor ve "yüksek" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Bu pakette aynı anda 2 cihazda izleme ve 2 cihaza video indirme desteği bulunuyor. Desteklenen cihazlar Temel paketle aynı şekilde televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet olarak sıralanıyor.

    Premium paket ise 4K (Ultra HD) çözünürlük ve HDR desteğiyle birlikte "en iyi" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Pakette ayrıca konumsal ses (3 boyutlu ses) özelliği bulunuyor. Aynı anda 4 cihazda izleme yapılabilirken içerikler 6 cihaza indirilebiliyor.

    Netflix’in bir önceki fiyat artışını 4 Haziran 2025’te yapmıştı. O dönemde fiyatlar yüzde 26 civarında yükselmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkiot +72 selcuksert38 +51 iamburak +51 Turnique +48 asertyu +43 Last Troll Bender +43 BEYAZ PASSATLI PRENS +41 theJuDGe_41 +41 taoson +41 anilk.34 +40
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    129 Kişi Okuyor (48 Üye, 81 Misafir) 19 Masaüstü 110 Mobil
    Jusqua, sardoza13, Kopernik58 ve 40 üye daha okuyor
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1968 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha zam fiyat Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı370b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jolly karadeniz turu bagajı geniş arabalar vitiligo tamamen geçti yorumlar cengiz bayraktar eczacı algiyin güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 18 Pro
    Apple iPhone 18 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum