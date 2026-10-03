Netflix Türkiye fiyatları yüzde 30’dan fazla zamlandı: İşte yeni abonelik ücretleri

Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?
Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Temel paketi 189,99 TL’den 259,99 TL’ye, Standart paketi 289,99 TL’den 389,99 TL’ye, Premium paketi ise 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi.
|Paket
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Zam miktarı
|Yıllık maliyet
|Temel
|189,99 TL
|259,99 TL
|70 TL (%36)
|3.119,88 TL
|Standart
|289,99 TL
|389,99 TL
|100 TL (%34)
|4.679,88 TL
|Premium
|379,99 TL
|499,99 TL
|120 TL (%31)
|5.999,88 TL
Böylece aylık ücretlerde Temel paket için 70 TL, Standart paket için 100 TL, Premium paket için ise 120 TL artış gerçekleşti. Zam oranları sırasıyla yaklaşık yüzde 36, yüzde 34 ve yüzde 31 seviyesinde bulunuyor.
Yıllık abonelik maliyeti, aylık ücretin 12 ay boyunca aynı kaldığı varsayımıyla hesaplandığında Temel paket için 3.119,88 TL, Standart paket için 4.679,88 TL ve Premium paket için 5.999,88 TL’ye ulaşıyor.
Paketlerin sunduğu özellikler
Standart paket, çözünürlüğü 1080p (Tam HD) seviyesine çıkarıyor ve "yüksek" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Bu pakette aynı anda 2 cihazda izleme ve 2 cihaza video indirme desteği bulunuyor. Desteklenen cihazlar Temel paketle aynı şekilde televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet olarak sıralanıyor.
Premium paket ise 4K (Ultra HD) çözünürlük ve HDR desteğiyle birlikte "en iyi" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Pakette ayrıca konumsal ses (3 boyutlu ses) özelliği bulunuyor. Aynı anda 4 cihazda izleme yapılabilirken içerikler 6 cihaza indirilebiliyor.
Netflix’in bir önceki fiyat artışını 4 Haziran 2025’te yapmıştı. O dönemde fiyatlar yüzde 26 civarında yükselmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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