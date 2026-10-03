Netflix Türkiye fiyatları yüzde 30’dan fazla zamlandı: İşte yeni abonelik ücretleri

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Tam Boyutta Gör Netflix Türkiye’de abonelik ücretlerinde artışa gitti. Platformun sunduğu Temel, Standart ve Premium paketlerinin tamamında fiyat artışına gidilirken zam oranları yüzde 30’un üzerine çıktı. Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Türkiye’deki en düşük abonelik ücreti 259,99 TL’ye yükseldi. Peki Netflix fiyatları ne kadar oldu?

Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Temel paketi 189,99 TL’den 259,99 TL’ye, Standart paketi 289,99 TL’den 389,99 TL’ye, Premium paketi ise 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi.

Netflix Türkiye yeni abonelik fiyatları Paket Eski fiyat Yeni fiyat Zam miktarı Yıllık maliyet Temel 189,99 TL 259,99 TL 70 TL (%36) 3.119,88 TL Standart 289,99 TL 389,99 TL 100 TL (%34) 4.679,88 TL Premium 379,99 TL 499,99 TL 120 TL (%31) 5.999,88 TL

Böylece aylık ücretlerde Temel paket için 70 TL, Standart paket için 100 TL, Premium paket için ise 120 TL artış gerçekleşti. Zam oranları sırasıyla yaklaşık yüzde 36, yüzde 34 ve yüzde 31 seviyesinde bulunuyor.

Yıllık abonelik maliyeti, aylık ücretin 12 ay boyunca aynı kaldığı varsayımıyla hesaplandığında Temel paket için 3.119,88 TL, Standart paket için 4.679,88 TL ve Premium paket için 5.999,88 TL’ye ulaşıyor.

Paketlerin sunduğu özellikler

Tam Boyutta Gör Temel paket, 720p (HD) çözünürlük sunuyor ve görüntü ile ses kalitesi "iyi" seviyesinde. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden kullanılabilen paket, aynı anda 1 cihazda izlemeye ve 1 cihaza video indirmeye izin veriyor.

Standart paket, çözünürlüğü 1080p (Tam HD) seviyesine çıkarıyor ve "yüksek" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Bu pakette aynı anda 2 cihazda izleme ve 2 cihaza video indirme desteği bulunuyor. Desteklenen cihazlar Temel paketle aynı şekilde televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet olarak sıralanıyor.

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Premium paket ise 4K (Ultra HD) çözünürlük ve HDR desteğiyle birlikte "en iyi" görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Pakette ayrıca konumsal ses (3 boyutlu ses) özelliği bulunuyor. Aynı anda 4 cihazda izleme yapılabilirken içerikler 6 cihaza indirilebiliyor.

Netflix’in bir önceki fiyat artışını 4 Haziran 2025’te yapmıştı. O dönemde fiyatlar yüzde 26 civarında yükselmişti.

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Netflix Türkiye fiyatları yüzde 30’dan fazla zamlandı

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