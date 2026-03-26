Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix ücretlerine zam: Henüz Türkiye'yi etkilemiyor!

    Netflix üyelik ücretleri yine zamlanıyor! Yayın devi, tüm abonelik planları için yeni fiyatlandırmayı duyurdu. Fiyat değişikliği, şu an için Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor.

    netflix abonelik fiyatı zam abd Tam Boyutta Gör
    Netflix, bir yıldan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez ABD’de abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirket, üç planının da fiyatını artırdı. Peki, Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?

    Netflix abonelik fiyatı ABD'de zamlandı!

    Netflix'in Standart Reklamlı planı aylık 7,99 dolardan 8,99 dolara çıktı. Standart plan (reklamsız, aynı anda iki cihaza kadar izleme) aylık 17,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Premium plan (reklamsız, aynı anda dört cihazda izleme, Ultra HD ve HDR) ise aylık 24,99 dolardan 26,99 dolara çıktı.

    Netflix üyelik ücreti (Amerika) 💲
    Plan Yeni fiyat Eski fiyat
    Standart (Reklamlı) 8.99 dolar 7.99 dolar
    Standart 19.99 dolar 17.99 dolar
    Premium 26.99 dolar 24.99 dolar

    Netflix, kaliteli içeriklere yatırım yapabilmek ve deneyimi iyileştirebilmek için fiyatların güncellendiğini söylüyor.

    Yeni üyeler, 26 Mart Perşembe gününden itibaren yeni plan fiyatlarını görecek. Daha yüksek fiyatlar önümüzdeki haftalarda mevcut üyelere de uygulanacak. Netflix’e göre, mevcut üyeler yeni fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta ile bilgilendirilecek ve zamanlama, her üyenin faturalama tarihine bağlı olacak.

    Netflix abonelik fiyatı Türkiye'de ne kadar?

    Netflix, son olarak 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de fiyatlarını artırmıştı. Netflix Türkiye ise 4 Haziran 2025’te yaklaşık %30 oranında zam yapmıştı. Şu anda Türkiye’de Netflix abonelik fiyatı Temel plan için 189.99 TL, Standart plan için 289.99 TL ve Premium plan için 379.99 TL.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul üniversitesi yatay geçiş sahibinden get dolandırıcılığı eczaneden alınabilecek steroidler opel astra 1.6 edition plus kronik sorunlar 4k tv görüntü ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum