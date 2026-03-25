Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix ve Xbox Game Pass tek bir pakette toplanabilir

    Xbox Game Pass'i oyuncular için daha cazip hâle getirmenin yollarını arayan Microsoft, Netflix ile görüşüyor. İki şirket anlaşırsa, bu popüler iki servis tek bir pakette toplanabilir.

    Geçtiğimiz yılın sonunda yapılan zamların ardından oyuncular için albenisini epey yitiren Xbox Game Pass, bugün eski günlerini arar hâle gelmiş durumda. Bu yüzden Microsoft şimdi bu servisi yeniden cazip hâle getirmenin yollarını arıyor. Şu sıralar farklı paketler ve yeni stratejiler üzerinde çalışan Xbox ekibi, bu bağlamda Netflix ile de görüşüyor.

    Netflix ile Xbox Game Pass'i Ortak Bir Pakette Sunma Fikri İki Şirket Tarafından Görüşülüyor

    Netflix CEO'su Greg Peters, kısa süre önce Microsoft Gaming'in yeni başkanı Asha Sharma ile görüştüklerini ve Game Pass ile Netflix'i birlikte sunacak ortak bir paket fikrini de masaya yatırdıklarını açıkladı. Peters şimdilik kesin bir anlaşma olmadığını ama yakında böyle bir iş birliği görebileceğimizi söylüyor.

    Microsoft'un Game Pass'i daha cazip hâle getirmek için farklı servislerle bir araya getirdiği "bundle"lar (ortak paketler) planladığı aslında bir süredir konuşuluyordu. Ancak bugüne kadar resmi bir kaynaktan duymamıştık. Şimdi Netflix CEO'sundan gelen açıklama, bu haberleri hem doğruluyor hem de planların düşündüğümüzden de ileri aşamada olabileceğini gösteriyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik gitti geldi uydu sinyal yok breaking bad yorumları 1.6 fsi motor kronik sorunları türk telekom sınırsız youtube internet yiyor desülfatör nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum