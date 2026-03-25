Netflix ve Xbox Game Pass tek bir pakette toplanabilir

Netflix ile Xbox Game Pass'i Ortak Bir Pakette Sunma Fikri İki Şirket Tarafından Görüşülüyor
Netflix CEO'su Greg Peters, kısa süre önce Microsoft Gaming'in yeni başkanı Asha Sharma ile görüştüklerini ve Game Pass ile Netflix'i birlikte sunacak ortak bir paket fikrini de masaya yatırdıklarını açıkladı. Peters şimdilik kesin bir anlaşma olmadığını ama yakında böyle bir iş birliği görebileceğimizi söylüyor.
Microsoft'un Game Pass'i daha cazip hâle getirmek için farklı servislerle bir araya getirdiği "bundle"lar (ortak paketler) planladığı aslında bir süredir konuşuluyordu. Ancak bugüne kadar resmi bir kaynaktan duymamıştık. Şimdi Netflix CEO'sundan gelen açıklama, bu haberleri hem doğruluyor hem de planların düşündüğümüzden de ileri aşamada olabileceğini gösteriyor.
