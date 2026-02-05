Netflix'in aksiyon ile bilim kurguyu buluşturan War Machine filminden ilk fragman

War Machine'in başrolünde, Reacher dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Alan Ritchson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales gibi isimler eşlik ediyor. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen filmin yönetmeni ise Patrick Hughes (The Expendables 3, The Hitman's Bodyguard).
War Machine, 6 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.
Fragmandan da anlaşılacağı üzere filmde bilim-kurgu unsurları da yer alıyor. Bu yönüyle merak uyandıran War Machine, 6 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.