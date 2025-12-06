Christopher Nolan Netflix’in Warner Bros.’u satın almasından endişeli, sendikalar ayağa kalktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Netflix’in 82.5 milyar dolar bedelle Warner Bros.’u satın almak için görüşmelere başlaması sinema dünyasında bomba etkisi yarattı. Pek çok sinema sendikası satışın onaylanmaması için harekete geçti.

Christopher Nolan endişeli

DC evreninin en iyi üçlemesi olarak gösterilen The Dark Knight filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan’ın başında olduğu ABD Yönetmenler Sendikası, görüşmelerin başlamasının ardından bir bildiri yayınladı.

Bildiride yaratıcılığı ve benzersiz rekabeti destekleyen bir sektörün yönetmenlerin kariyerlerini ve yaratıcı haklarını koruyan en önemli nokta olduğu belirtilirken, endişelerini iletmek üzere Netflix ile bir toplantı yapılacağı duyuruldu.

Diğer taraftan ABD Batı ve Doğu Senaristler Sendikası da hükümete bir mektup göndererek satın alma sürecinin durdurulmasını istedi. Ayrıca teklif sürecindeki en önemli rakip Paramount’un hükümetteki uzantılarını devreye sokarak anlaşmayı bozabileceği ifade ediliyor.

