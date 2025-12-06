Christopher Nolan Netflix’in Warner Bros.’u satın almasından endişeli, sendikalar ayağa kalktı

Christopher Nolan endişeli
DC evreninin en iyi üçlemesi olarak gösterilen The Dark Knight filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan’ın başında olduğu ABD Yönetmenler Sendikası, görüşmelerin başlamasının ardından bir bildiri yayınladı.
Bildiride yaratıcılığı ve benzersiz rekabeti destekleyen bir sektörün yönetmenlerin kariyerlerini ve yaratıcı haklarını koruyan en önemli nokta olduğu belirtilirken, endişelerini iletmek üzere Netflix ile bir toplantı yapılacağı duyuruldu.
Diğer taraftan ABD Batı ve Doğu Senaristler Sendikası da hükümete bir mektup göndererek satın alma sürecinin durdurulmasını istedi. Ayrıca teklif sürecindeki en önemli rakip Paramount'un hükümetteki uzantılarını devreye sokarak anlaşmayı bozabileceği ifade ediliyor.