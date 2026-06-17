Warner Bros'u alamayan Netflix, şimdi de Lionsgate'in peşinde

Netflix henüz Lionsgate için resmi bir teklif yapmış değil. Ancak sektör kaynaklarının aktardığına göre şirket yönetimi böyle bir satın alımı ciddi şekilde değerlendiriyor.
Netflix, Lionsgate'in Popüler Serilerini Devralabilir
Hollywood'un köklü stüdyolarından olan Lionsgate son yıllarda eski gösterişli günlerini arıyor olsa da elinde tuttuğu fikri mülkiyetlerle Netflix için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Netflix'in olası bir anlaşma hâlinde devralacağı fikri mülkiyetler arasında Açlık Oyunları, John Wick, Testere, Twilight, Now You See Me, Rambo gibi popüler seriler yer alıyor. Ayrıca Lionsgate'in 1960'lara kadar uzanan zengin film kataloğu da Netflix kütüphanesine eklenerek değer katacaktır.
Netflix, Warner Bros.'u satın almak için 82.7 milyar doları gözden çıkarmıştı. Warner Bros.'a kıyasla küçük kalan Lionsgate'i ise çok daha düşük bir meblağa bünyesine katabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: