Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Warner Bros'u alamayan Netflix, şimdi de Lionsgate'in peşinde

    Warner Bros'u son anda Paramount'a kaptıran Netflix, şimdi başka bir köklü stüdyoya gözünü dikmiş durumda. Gelen son duyumlar, yakında Lionsgate'e bir teklif yapılabileceğini gösteriyor.

    Netflix Warner Bros'u alamadı ama Lionsgate'i alabilir Tam Boyutta Gör
    Hollywood'daki varlığını her geçen gün biraz daha güçlendiren Netflix, bu yılın başında Warner Bros'u satın almaya epey yaklaştı. Ancak Paramount sonradan teklifini artırıp öne geçince Warner Bros'u alan onlar oldu. Ancak Netflix, köklü bir Hollywood stüdyosunu bünyesine katma hedefinden tamamen vazgeçmiş değil. Nitekim gelen son haberler, şirketin şimdi de Lionsgate'in peşinde olduğunu gösteriyor.

    Netflix henüz Lionsgate için resmi bir teklif yapmış değil. Ancak sektör kaynaklarının aktardığına göre şirket yönetimi böyle bir satın alımı ciddi şekilde değerlendiriyor.

    Netflix, Lionsgate'in Popüler Serilerini Devralabilir

    Hollywood'un köklü stüdyolarından olan Lionsgate son yıllarda eski gösterişli günlerini arıyor olsa da elinde tuttuğu fikri mülkiyetlerle Netflix için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Netflix'in olası bir anlaşma hâlinde devralacağı fikri mülkiyetler arasında Açlık Oyunları, John Wick, Testere, Twilight, Now You See Me, Rambo gibi popüler seriler yer alıyor. Ayrıca Lionsgate'in 1960'lara kadar uzanan zengin film kataloğu da Netflix kütüphanesine eklenerek değer katacaktır. 

    Netflix, Warner Bros.'u satın almak için 82.7 milyar doları gözden çıkarmıştı. Warner Bros.'a kıyasla küçük kalan Lionsgate'i ise çok daha düşük bir meblağa bünyesine katabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyaz şarap neyle içilir liqui moly top tec 4200 5w-30 1.0 t gdi motor falcon freedom 250 chrysler 300c kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum