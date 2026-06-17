Warner Bros'u alamayan Netflix, şimdi de Lionsgate'in peşinde

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hollywood'daki varlığını her geçen gün biraz daha güçlendiren Netflix, bu yılın başında Warner Bros'u satın almaya epey yaklaştı. Ancak Paramount sonradan teklifini artırıp öne geçince Warner Bros'u alan onlar oldu. Ancak Netflix, köklü bir Hollywood stüdyosunu bünyesine katma hedefinden tamamen vazgeçmiş değil. Nitekim gelen son haberler, şirketin şimdi de Lionsgate'in peşinde olduğunu gösteriyor.

Netflix henüz Lionsgate için resmi bir teklif yapmış değil. Ancak sektör kaynaklarının aktardığına göre şirket yönetimi böyle bir satın alımı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Netflix, Lionsgate'in Popüler Serilerini Devralabilir

Hollywood'un köklü stüdyolarından olan Lionsgate son yıllarda eski gösterişli günlerini arıyor olsa da elinde tuttuğu fikri mülkiyetlerle Netflix için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Netflix'in olası bir anlaşma hâlinde devralacağı fikri mülkiyetler arasında Açlık Oyunları, John Wick, Testere, Twilight, Now You See Me, Rambo gibi popüler seriler yer alıyor. Ayrıca Lionsgate'in 1960'lara kadar uzanan zengin film kataloğu da Netflix kütüphanesine eklenerek değer katacaktır.

Warner Bros'un Paramount'a satılması için gerekli onay alındı 2 gün önce eklendi

Netflix, Warner Bros.'u satın almak için 82.7 milyar doları gözden çıkarmıştı. Warner Bros.'a kıyasla küçük kalan Lionsgate'i ise çok daha düşük bir meblağa bünyesine katabilir.

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