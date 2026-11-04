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    Netflix'in yeni yapay zekâsı ruh hâlinize göre film ve dizi önerecek

    Netflix kullanıcıların izleyecek içerik bulmasını kolaylaştırmak için yapay zekâyı devreye sokuyor. Yapay zekâ, kullanıcıların ruh hâline ve anlık tercihlerine göre film ve dizi önerileri sunacak.

    Netflix, yapay zekâyla ruh hâlinize göre film ve dizi önerecek Tam Boyutta Gör
    Netflix, kullanıcıların platformda izleyecekleri film ve dizileri daha kolay bulabilmesi için yapay zekâ destekli yeni bir öneri sistemini test etmeye başladı. Bugün dijital yayın platformlarında kullanılan öneri algoritmaları, büyük ölçüde kullanıcıların geçmişte izlediği içeriklere, beğenilerine ve platformdaki etkileşimlerine dayanıyor. Ancak bu sistemler, kullanıcının o an ne tür bir içerik izlemek istediğini her zaman doğru şekilde anlayamayabiliyor. Netflix'in üzerinde çalıştığı yeni özellik ise tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. AI Discover adı verilen yeni özellik, kullanıcıların ruh hâline ve anlık tercihlerine göre film ve dizi önerileri sunacak. Ayrıca ilgilenmedikleri içeriklerin bir daha karşılarına çıkmasını da engelleyecek.

    Netflix, Yapay Zekâ Destekli Yeni Öneri Sistemini Test Etmeye Başladı



    Netflix'in televizyon uygulamasında test edilmeye başlanan AI Discover, ekranın üst kısmında yer alan etkileşimli bir sekme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik ABD'deki sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellik, test ve geri bildirim sürecinin ardından önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacak.

    Netflix, bu özelliği ilk etapta kullanıcıların ruh hâline göre içerik keşfetmesini sağlayacak şekilde tasarlamış durumda. Örneğin kullanıcılar, "Beni Korkut" gibi bir seçeneğe tıklayarak korku türündeki film ve diziler arasından kendilerine uygun öneriler alabiliyor. Bununla birlikte sistem, yalnızca bu tür genel kategorilerle sınırlı kalmıyor. Kullanıcıların tercihlerine göre Solo Movie Night (Tek Başına Film Gecesi) veya romantik hikâyeler gibi daha belirgin temalar da sunuluyor. Bu temalardan biri seçildiğinde Netflix, ana ekranda ilgili film ve dizileri listeliyor.

    Sistemin dikkat çeken yanlarından biri de önerilerin kullanıcıların geri bildirimlerine göre şekillendirilebilmesi. Netflix, önerilen her içeriğin altında yer alan Önerilerini Düzenle seçeneğiyle kullanıcıların beğendikleri ya da ilgilenmedikleri içerikleri belirtmesine imkân tanıyor. Bu seçenek üzerinden bir içeriğin daha fazlasının önerilmesini isteyebiliyor veya söz konusu içeriğin bir daha karşılarına çıkmasını engelleyebiliyorlar.

    Kullanıcı bir içeriğin önerilmesini istemediğini belirttiğinde Netflix, bunun nedenini de soruyor. Örneğin kullanıcı söz konusu filmi veya diziyi daha önce izlemiş olabilir ya da içeriğin türüyle hiç ilgilenmiyor olabilir. Bu ayrım, yapay zekânın kullanıcının tercihlerini daha doğru anlamasına yardımcı olacak. Ayrıca önerilerin altında yer alan alt kategori seçenekleri de yapay zekâ, kullanıcının geçmiş tercihleri ve Netflix'in kullanıcının ileride neler izlemek isteyebileceğine dair tahminleri doğrultusunda oluşturuluyor.

    Netflix'in bu yeni özelliği, şirketin yapay zeka destekli içerik keşfi konusunda attığı ilk adım değil. Şirket, mobil uygulamasında doğal dil komutlarıyla çalışan yapay zekâ destekli arama özelliğini test etmeye başlamıştı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, klasik arama terimleri yerine doğrudan ne izlemek istediklerini ifade edebiliyordu. Örneğin "Hem korkutucu hem de komik bir şey istiyorum" şeklinde bir komut girerek bu tanıma uyan film ve dizilere ulaşabiliyorlardı. AI Discover ise bu yaklaşımı televizyon uygulamasına taşıyarak içerik önerilerini daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hâle getirmeyi amaçlıyor.

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