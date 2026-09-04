Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, büyük bütçeli bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor

    Yaklaşık iki yıl önce duyurduğu Dungeons & Dragons dizisini çekmekten vazgeçen Netflix, şimdi yepyeni bir Dungeons & Dragons disizi üzerinde çalışıyor. Proje live-action (canlı aksiyon) olacak.

    Netflix yeni bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Bir yandan 2023 yılında çıkan diğer uyarlaması, diğer yandan Stranger Things ve Baldur's Gate 3 gibi popüler yapımlarla bağlantısı derken, Dungeons & Dragons hiç olmadığı kadar popüler hâle gelmiş durumda. Netflix de bunun farkında olsa gerek ki büyük bütçeli bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlamak için düğmeye bastı. Bu live-action (animasyon olmayan) dizi, D&D'nin sevilen serilerinden Ravenloft'u ekrana uyarlayacak.

    Aslında Netflix yıllardır bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlamaya çalışıyordu. Hatta daha önce farklı projeler de duyuruldu ama bunların hiçbiri hayata geçirilemedi. Nitekim iki yıl önce duyurulan The Forgotten Realms dizisi de rafa kaldırılmış durumda. Netflix bunun yerine Ravenloft hikâyesi ile bu evreni ekrana taşımaya çalışacak. Gerçi bu dizi şimdilik yolunda başında. O yüzden henüz resmi olarak ilk sezon onayı almış değil.

    Dungeons & Dragons Dizisinin Yapımcısı Alfonso Cuarón Olacak

    Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón'un (Gravity, Children of Men) yapımcılığını üstleneceği bu yeni Dungeons & Dragons dizisini John August hazırlayacak. August; Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory, Aladdin gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor.

    Fantastik bir maceranın, gotik korku ve trajik bir aşk hikâyesi ile harmanlandığı bu seri, Kasvet Diyarları'nın karanlık büyülerle ve doğaüstü entrikalarla dolu dünyasını karakter odaklı bir anlatıyla sunuyor. Hikayenin merkezinde, Dungeons & Dragons evreninin en ikonik kötü adamlarından biri olan vampir karanlık lord Strahd von Zarovich’in doğuşu yer alıyor. Serüven; Strahd’ın güç, aşk, saplantı ve ölümsüz bir yaratığa dönüşümle şekillenen yolculuğunu aktarırken, trajik bir anti-kahramandan korkunç bir fenalığın sembolüne dönüşme sürecini gözler önüne seriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sub5 ne demek huawei modem arayüz şifresi hararet yapan araba masrafı epson ped reset programı indir ücretsiz call of duty modern warfare 2 remastered türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5383W
    Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5383W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum