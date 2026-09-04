Netflix, büyük bütçeli bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Bir yandan 2023 yılında çıkan diğer uyarlaması, diğer yandan Stranger Things ve Baldur's Gate 3 gibi popüler yapımlarla bağlantısı derken, Dungeons & Dragons hiç olmadığı kadar popüler hâle gelmiş durumda. Netflix de bunun farkında olsa gerek ki büyük bütçeli bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlamak için düğmeye bastı. Bu live-action (animasyon olmayan) dizi, D&D'nin sevilen serilerinden Ravenloft'u ekrana uyarlayacak.

Aslında Netflix yıllardır bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlamaya çalışıyordu. Hatta daha önce farklı projeler de duyuruldu ama bunların hiçbiri hayata geçirilemedi. Nitekim iki yıl önce duyurulan The Forgotten Realms dizisi de rafa kaldırılmış durumda. Netflix bunun yerine Ravenloft hikâyesi ile bu evreni ekrana taşımaya çalışacak. Gerçi bu dizi şimdilik yolunda başında. O yüzden henüz resmi olarak ilk sezon onayı almış değil.

Dungeons & Dragons Dizisinin Yapımcısı Alfonso Cuarón Olacak

Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón'un (Gravity, Children of Men) yapımcılığını üstleneceği bu yeni Dungeons & Dragons dizisini John August hazırlayacak. August; Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory, Aladdin gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor.

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Fantastik bir maceranın, gotik korku ve trajik bir aşk hikâyesi ile harmanlandığı bu seri, Kasvet Diyarları'nın karanlık büyülerle ve doğaüstü entrikalarla dolu dünyasını karakter odaklı bir anlatıyla sunuyor. Hikayenin merkezinde, Dungeons & Dragons evreninin en ikonik kötü adamlarından biri olan vampir karanlık lord Strahd von Zarovich’in doğuşu yer alıyor. Serüven; Strahd’ın güç, aşk, saplantı ve ölümsüz bir yaratığa dönüşümle şekillenen yolculuğunu aktarırken, trajik bir anti-kahramandan korkunç bir fenalığın sembolüne dönüşme sürecini gözler önüne seriyor.

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Netflix yeni bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor

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