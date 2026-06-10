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    Netflix'ten yeni Türk dizisi: Lost'a benzetilen Eve Giden Yol'un çekimlerine başlandı

    Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği dizilere bir yenisini daha ekliyor. Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Ibrahim Babür gibi isimlerin rol alacağı Eve Giden Yol bu hafta sete çıktı.

    Netflix'ten yeni Türk dizisi: Eve Giden Yol'un çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Nitekim yeni bir Netflix Türkiye dizisi daha sete çıktı. Eve Giden Yol adını taşıyan sekiz bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Halil Ibrahim Babür, Ahmet Kürsat Öçalan, Özge Törer gibi isimler yer alıyor.

    Ay Yapım tarafından hayata geçirilen dizinin yönetmenliğini Şahsiyet dizisinn de yönetmeni olan Onur Saylak üsteniyor. Dizinin senaryosunda ise Sevgi Yılmaz'ın (Üç Kız Kardeş, Ölene Kadar) imzası bulunuyor.

    Eve Giden Yol, Lost'a Benzetiliyor

    Bilecik’te terk edilmiş bir köyde çekilecek olan Eve Giden Yol, Lost'a benzetiliyor. Psikoloji gerilim türündeki dizinin konusu hakkında paylaşılan resmi detaylar oldukça kısıtlı. Ancak daha önce basında yer alan duyumlara göre dizi; iki çocuklu genç bir çiftin bir gezi sırasında kaza geçirmesini ve sonrasında yaşanan gizemli olayları ekrana taşıyacak. Hikâyenin merkezindeki çifte Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya hayat verecek.

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