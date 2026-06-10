Netflix'ten yeni Türk dizisi: Lost'a benzetilen Eve Giden Yol'un çekimlerine başlandı

Ay Yapım tarafından hayata geçirilen dizinin yönetmenliğini Şahsiyet dizisinn de yönetmeni olan Onur Saylak üsteniyor. Dizinin senaryosunda ise Sevgi Yılmaz'ın (Üç Kız Kardeş, Ölene Kadar) imzası bulunuyor.
Eve Giden Yol, Lost'a Benzetiliyor
Bilecik’te terk edilmiş bir köyde çekilecek olan Eve Giden Yol, Lost'a benzetiliyor. Psikoloji gerilim türündeki dizinin konusu hakkında paylaşılan resmi detaylar oldukça kısıtlı. Ancak daha önce basında yer alan duyumlara göre dizi; iki çocuklu genç bir çiftin bir gezi sırasında kaza geçirmesini ve sonrasında yaşanan gizemli olayları ekrana taşıyacak. Hikâyenin merkezindeki çifte Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya hayat verecek.
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.