Netflix, yeni Türk dizisi Palas Pandıras için genç yetenek arıyor: Seçmeler herkese açık

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İki Şafak Arasında ve Tereddüt Çizgisi filmleriyle uluslararası festivallerde boy gösteren sinemacı Selman Nacar, şu sıralar Netflix için yeni bir dizi hazırlıyor. Netflix Türkiye, Palas Pandıras adını taşıyan bu yeni dizi için pek alışık olmadığımız bir yol izliyor. Çünkü dizide rol alacak genç yeteneği bulmak için tüm Türkiye'ye açık bir oyuncu seçmesi başlatılıyor. Üstelik bu seçmelerde kamera önü deneyimi aranmıyor.

Palas Pandıras'ta Eski Bir Basketbolcu Beş Yetenekli Gencin Yaşamına Dokunuyor

Koçum Benim ve Lise Defteri gibi dizilerin yolundan giden Palas Pandıras, basketbol parkelerinin ruhunu ekranlara taşımayı hedefliyor. Dizi, sakatlık yüzünden parkelere erken veda eden eski bir milli basketbolcunun, beş yetenekli lise öğrencisinin yaşamına dokunuşunu konu alıyor. Açık seçmelerde seçilen genç oyuncu, bu hikayenin kilit isimlerinden olan Serhat'ı canlandıracak.

18 - 22 yaş aralığındaki gençlere açık olan bu çağrı, basketbol yeteneğini oyunculukla aynı potada eritebilen yepyeni bir yüzü ekranlara kazandırmayı amaçlıyor. Seçmelere başvuru için İstanbul'da yaşama şartı aranmıyor ama değerlendirmelerin ardından yeteneğiyle öne çıkan gençler İstanbul’a davet edilecek. Adaylar burada profesyonel bir oyuncu koçu ve basketbol antrenörü eşliğinde bir kamp programına dahil olacak. Kamp süresi sonunda yapım ekibi tarafından seçilen genç yetenek ise Serhat karakterini canlandırmak için önümüzdeki aylarda İstanbul’da sete çıkacak oyuncu ekibine dâhil olacak.

Seçmelerde yer almak isteyen adayların, 2-12 Nisan tarihleri arasında web sitesine girerek başvuru formunu doldurması ve ardından üç farklı kısa video yüklemesi gerekiyor. İlk videoda adayın doğal ışıkta kendini tanıtması, ikinci videoda ise web sitesinde yer alan özel metni canlandırdığı bir performans kaydı bekleniyor. Son olarak, adayın top hakimiyetini, şut yeteneğini ve sahadaki hızını gösteren bir basketbol videosunu sisteme yüklemesi isteniyor. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin de kabul edildiği açık çağrı sürecine ait başvuru formu ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

