Netflix, yeni yerli dizisi Kasaba'nın yayın tarihini duyurdu

Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bu yıl bitmeden yerli dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Okan Yalabık'ın başrolünü üstlendiği Kasaba, 11 Aralık'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kasaba'nın yayın tarihini resmen duyuran Netflix Türkiye, bu duyuruyla birlikte diziden yeni görseller de paylaştı.

Kasaba, 11 Aralık'ta Ekrana Gelecek

Kasaba'nın yönetmen koltuğunda, daha önce Masum ve Kulüp gibi dizileri de yöneten Seren Yüce oturuyor. Senaryoda ise Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal'ın imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık'a Büşra Develi, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Kerem Can gibi isimler eşlik ediyor.

Kasaba, yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşlarının beklenmedik bir şekilde çalıntı bir servet bulmasıyla başlayan sürükleyici bir hikâyeyi konu alıyor. Ancak bu keşif, onları hızla karanlık bir kedi-fare oyununa sürükler. Sadakat, günah ve kefaret arasında sıkışan karakterler, kısa sürede kendilerini geri dönüşü olmayan bir yolda bulur. Her biri, mantığın sesiyle hayatta kalma içgüdüsü arasında gidip gelirken, bu servetin bedelinin düşündüklerinden çok daha ağır olduğunu fark edecektir.

