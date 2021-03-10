Netspeed ile Netflix Anlaştı Sunucular Türkiye’ye Geldi

18 Mart 2021’den itibaren Netspeed üzerinden internet hizmeti alan Netflix kullanıcıları popüler dijital yayın platformunun yayınlarını yurtdışı sunucularından değil, doğrudan Netspeed’in 5 farklı bölgedeki trafik merkezlerinde konumlandırılan sunucular üzerinden en hızlı erişimi sağlayarak daha kaliteli bir şekilde izleyebilecekler.

Kısa süre önce Netspeed ile Facebook arasında yapılan anlaşmalar kapsamında Facebook, Instagram, Whatsapp ve Messenger platformlarına erişimde daha iyi bir deneyim sağlanabilmesi amacıyla bu platformların sunucularını Türkiye’de kendi trafik merkezlerine taşıdığını açıklayan Netspeed, şimdi de Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix ile anlaşmaya vardıklarını ve bu kapsamda 5 farklı bölgede bulunan trafik toplama merkezlerinde bu sunucuların kurulumlarının tamamlanarak kullanıma açıldığını açıkladı.

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Netflix sunucuları 18 Mart 2021’den itibaren Türkiye’nin her noktasından en iyi ve kaliteli hizmeti sunabilmek için Netspeed’in Türkiye’deki farklı bölgelerinde bulunan 5 ayrı trafik merkezine konumlandırılarak hizmet vermeye başlayacak. Netflix’in tüm içerikleri, Netspeed Trafik Merkezlerindeki sunucularda anlık olarak güncellenerek yüklenecek ve bu sayede yurtdışı internet trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde bile Netflix kullanan aboneler doğrudan bu sunucular üzerinden içeriklere daha hızlı ulaşabilecekler. Böylece kullanıcılar yurtdışında bulunan ve binlerce kilometre uzaktaki Netflix sunucularına erişim sağlamaya çalışıp veri çekmek zorunda kalmayacaklar.

Netspeed’in Teknoloji ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Raci Ağsakallı yaptığı açıklamada özellikle yoğun saatlerde Facebook, Instagram, Messenger ve Netflix platformlarının trafiği, toplam internet trafiğinin yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğunu belirtti.

Ağsakallı bu trafiğin Türkiye’den Yurtdışına çıktığını daha önce 2 farklı bölgede konumlandırılan Facebook ve Instagram sunucularına ek olarak 3 yeni bölgede daha yeni sunucuların konumlandırıldığını ve şimdi de 5 farklı bölgede konumlandırılacak olan Netflix sunucuları sayesinde Netspeed abonelerinin artık yurtdışı trafiğine dâhil olmadan çok daha hızlı bir şekilde Türkiye’den bu platformlara erişebileceklerini açıkladı.

Ağsakallı; “Yapılan bu anlaşma ve çalışmalar neticesinde Netspeed aboneleri Netflix’e en hızlı erişecek kullanıcılar olacaklar bu sayede Film, Dizi ve Belgeselleri daha kaliteli ve keyifle izleyebilecekler” dedi.

Ağsakallı sözlerine şöyle devam etti: Internet, günümüzde dünya çapında bilgi iletişimi için en önemli teknolojidir. Bu nedenle, arkasındaki altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları destekleyecek şekilde ölçeklenebilmesini sağlamak çok önemlidir. Netspeed olarak bizler de yaptığımız anlaşmalarla içerik ve hizmet sağlayıcı şirketlerin sunucularını ülkemize getirerek yurtdışından satın alınan trafiğin ulusal çapta korunması ve bu trafiğin diğer yönlerde optimum şekilde kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimize ekonomik olmasının yanında en üst düzeyde kaliteli hizmet sunan iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Planlarımız dâhilinde olan ve hâlihazırda devam eden bir sonraki adımımız, Amazon, Steam, Google gibi global oyun ve içerik sağlayıcı şirketler ile anlaşmalar sağlayarak doğrudan bağlantılar (Peering) ve mümkünse bu şirketlerin de sunucularını Türkiye’ye getirmektir. Tüm Türkiye'de DSL, VDSL ve Fiber altyapılar üzerinden genişbant internet erişim hizmet veriyoruz. Taahhütsüz, limitsiz, kotasız internet, eve kadar kurulum gibi avantajlı hizmet ve kampanyalarımızın yanı sıra mevcut müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz şeklinde açıklama yaptı.”

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